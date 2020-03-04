В Москве не будут закрывать цветочные магазины из-за коронавируса

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Информация о закрытии цветочных магазинов к 8 Марта не соответствует действительности, в городе будет работать более 2 тысяч точек продаж, сообщил журналистам министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, на 8 Марта из-за коронавируса будут закрыты все цветочные магазины. Данная информация не соответствует действительности, фейковая. Все магазины, а их в Москве работает более 2 тысяч по продаже цветочной продукции, уже активно готовятся к празднованию 8 Марта и будут работать все дни без выходных", - сообщил Немерюк.
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По его словам, стоимость цветов достаточно стабильная, количество цветов, которое завозится в Москву, в последнее время сильно не меняется.
"Около 70% это импортная продукция, которая поступает из Кении и других стран, и 30% - это наши совхозы. Поэтому что по ценовой политике, что по точкам реализации ситуация практически не меняется несколько лет", - отметил он.
Немерюк напомнил, что в Москве в среду стартовали рейды против несанкционированной торговли цветами, которые продлятся до 10 марта. Всего будет работать более 130 мобильных групп по городу, численностью суть более 400 человек.
"Это даёт свои плоды. К примеру, за прошлый год было изъято более 20 тысяч несанкционированной продукции", - добавил он.
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