В Москве не будут закрывать цветочные магазины из-за коронавируса

"Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, на 8 Марта из-за коронавируса будут закрыты все цветочные магазины. Данная информация не соответствует действительности, фейковая. Все магазины, а их в Москве работает более 2 тысяч по продаже цветочной продукции, уже активно готовятся к празднованию 8 Марта и будут работать все дни без выходных", - сообщил Немерюк.