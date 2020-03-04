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2020-03-04T16:57+0300
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Аваков указал в декларации почти тысячу бутылок вина
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РИА Новости

Аваков указал в декларации почти тысячу бутылок вина

16:57 04.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в декларации за 2019 год указал ряд коллекций старинных монет, икон, антиквариат и коллекционные вина, документ опубликован на сайте нацагентства Украины по вопросам предотвращения коррупции.
В декларации министра указана "коллекция медных, бронзовых, серебряных и золотых монет 16-21 веков территории современной Украины, а также территорий Российской, Австро-Венгерской, Римской империй 2 ст. до н. э.-20 в в. н.э. в количестве 2661 монета", литография Пабло Пикассо, ряд других предметов искусства, в частности живописи, икон, коллекционных вин, в том числе Chateau Mouton-Rothschild, коллекция наручных часов, среди которых Vacheron Constantin, Rolex Daytona, Jaeger LeCoultre и драгоценности.
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При этом автомобиля у Авакова и его жены, согласно декларации, нет.
Кроме того, Аваков указал в декларации две квартиры в Харькове (657,9 и 70,9 квадратных метра), квартиру в Чугуеве Харковьской области (55,4 квадратных метра). Супруги Аваковы владеют земельным участком в Харьковской области площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Кроме того, с 18 декабря 2016 года министр арендует номер в гостинице площадью 77,6 квадратных метра.
Министр также указал, что в итальянском банке Banca Popolare del Frusinate у него лежит 148 тысяч евро, у его жены - 1,5 миллиона евро. Аваков задекларировал 100% капитала ООО Avitalia s.r.l., Инна Авакова - 29,17% общего капитала ООО "Подстепное Солнце" в Николаеве. Также у министра есть 12 акций ОАО ФК "Металлист".
Министр также задекларировал 45 тысяч долларов зарплаты за год.
Кроме того, Аваков является владельцем авторских прав на книги "Ленин с нами" и "Зеленая тетрадь".
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