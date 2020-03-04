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Религия и мировоззрение
2020-03-04T16:56+0300
https://ria.ru/20200304/1568155821.html
Патриарх Кирилл назвал Великий пост шоковой терапией
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563972161_0:177:2325:1485_1036x0_80_0_0_e986abe3a17b307fcdd44bf53b16fd80.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл назвал Великий пост шоковой терапией

16:56 04.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Великий пост является своего рода шоковой терапией, когда человеку необходимо встряхнуться, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Пост вторгается в нашу жизнь - и дисциплиной, связанной с ограничениями в пище, и обычаем как можно чаще посещать храм Божий, присутствовать на богослужениях, достаточно протяженных по времени. Все это не укладывается в обычную жизнь большинства людей. Можно сказать, что пост - некая шоковая терапия, когда необходимо в медицинских целях словно встряхнуть человеческий организм, чтобы он заработал иначе. Пост - это некая встряска нашего сознания, воздействие на нашу волю, на наши чувства, с тем чтобы мы осознали необходимость подлинного изменения своей жизни", - сказал патриарх в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.
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Он отметил, что подлинной религиозной жизни не может быть "без покаяния, без осознания своих грехов, а если человек не осознает своих грехов, то его нельзя назвать верующим". По словам предстоятеля, средства для совершенствования человеческой души - пост, покаяние, молитва и милосердие.
"Для того чтобы действительно стряхнуть с себя наслоение обыденной греховности, нам нужны некие решительные действия. И пост с его продолжительными богослужениями, наполненными великими смыслом, с молитвами, песнопениями и чтением Священного Писания помогает нам как бы со стороны посмотреть на самих себя и подвергнуть себя более или менее объективной оценке. А без этой объективной оценки не может быть подлинного покаяния, ведь объективная оценка предполагает обнаружение в себе грехов, неправды, несовершенства, злых слов и злых дел, которые мы обращали или обращаем в адрес своих ближних", - сказал патриарх.
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Великий пост, отметил он, предлагает людям "соединить возвышенную теорию христианства с практикой нашей жизни".
"Пост предлагает нам значительно ограничить себя в том, к чему мы привыкли, он требует от нас напряжения сил", - добавил патриарх.
Великий пост у православных христиан в этом году начался 2 марта. Из четырех многодневных постов Великий пост является основным, самым продолжительным и строгим. Он включает шесть седмиц, или 40 дней, поэтому называется также Святой Четыредесятницей. После Великого поста наступает Страстная неделя, во время которой верующие также соблюдают строгий пост, а затем - праздник Христова Воскресения, или Пасха (в этом году 19 апреля).
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Религия и мировоззрениеРелигияВеликий пост 2020Новости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
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