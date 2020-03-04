Патриарх Кирилл назвал Великий пост шоковой терапией

"Для того чтобы действительно стряхнуть с себя наслоение обыденной греховности, нам нужны некие решительные действия. И пост с его продолжительными богослужениями, наполненными великими смыслом, с молитвами, песнопениями и чтением Священного Писания помогает нам как бы со стороны посмотреть на самих себя и подвергнуть себя более или менее объективной оценке. А без этой объективной оценки не может быть подлинного покаяния, ведь объективная оценка предполагает обнаружение в себе грехов, неправды, несовершенства, злых слов и злых дел, которые мы обращали или обращаем в адрес своих ближних", - сказал патриарх.