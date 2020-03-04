В Москве не планируют отменять массовые мероприятия из-за коронавируса

"Ничего не планируется отменять. Никаких подобных решений нет, всего один заболевший. Город предпринял достаточно серьезные меры, у мэра на его странице вышла публикация на десять пунктов, какие меры город предпринимает", - сказал Немерюк.

Первый случай коронавируса подтвердился 2 марта в Москве у мужчины, прилетевшего из Италии, он находится в инфекционной больнице, заболевание протекает в легкой форме. Также госпитализированы 6 его родственников (по одному в Крыму и Подмосковье) и 5 друзей (один все еще за границей), у них нет симптомов. Кроме того, 13 пассажиров его рейса находятся в больницах с легкими симптомами ОРВИ, остальные 83 - без симптомов на домашнем карантине, либо под наблюдением.