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В Москве не планируют отменять массовые мероприятия из-за коронавируса
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РИА Новости

В Москве не планируют отменять массовые мероприятия из-за коронавируса

16:50 04.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на территории больничного комплекса в Коммунарке
Машина скорой помощи на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Власти Москвы не собираются отменять массовые мероприятия в городе в связи с выявленным случаем заражения коронавирусом, сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Ничего не планируется отменять. Никаких подобных решений нет, всего один заболевший. Город предпринял достаточно серьезные меры, у мэра на его странице вышла публикация на десять пунктов, какие меры город предпринимает", - сказал Немерюк.
Первый случай коронавируса подтвердился 2 марта в Москве у мужчины, прилетевшего из Италии, он находится в инфекционной больнице, заболевание протекает в легкой форме. Также госпитализированы 6 его родственников (по одному в Крыму и Подмосковье) и 5 друзей (один все еще за границей), у них нет симптомов. Кроме того, 13 пассажиров его рейса находятся в больницах с легкими симптомами ОРВИ, остальные 83 - без симптомов на домашнем карантине, либо под наблюдением.
Врачи провели более 12 тысяч тестов на коронавирус. Из Москвы депортируют 88 иностранных граждан, нарушивших режим изоляции.
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