На параде Победы продемонстрируют новые огнеметные системы "Тосочка

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новейшие тяжелые огнеметные системы "Тосочка" впервые примут участие в Параде Победы на Красной площади в Москве, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.
"Военная техника уже прибыла в подмосковное Алабино и готовится принять участие в тренировках. В составе механизированной колонны пройдут девять боевых машин ТОС-1А "Солнцепек" и четыре боевые машины ТОС-2 "Тосочка", - сказали в Минобороны.
Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых более 20 новейших образцов боевой техники будут продемонстрированы впервые.
ТОС-2 (опытно-конструкторская работа "Тосочка") - наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от своего предшественника она выполнена на платформе колесного шасси.
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