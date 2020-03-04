СК попросил арестовать главу корпорации "Ак Барс" по делу о взятке

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Следствие просит арестовать гендиректора АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" Рената Мистахова по делу о даче взятки, сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство органа следствия об избрании в отношении Мистахова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе.
По данным суда, ему вменяется часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей. В своих показаниях Ефимов утверждает, что Мистахов, будучи директором Зеленодольского судостроительного завода, дал ему взятки в 30 и 35 миллионов за согласование контракта и неснижение его цены. Мистахов на очной ставке с Ефимовым это отрицал.
7 февраля, 18:28СК попросил арестовал замглавы Генштаба Арсланова