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https://ria.ru/20200304/1568155274.html
СК попросил арестовать главу корпорации "Ак Барс" по делу о взятке
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РИА Новости

СК попросил арестовать главу корпорации "Ак Барс" по делу о взятке

16:46 04.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРенат Мистахов
Ренат Мистахов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Ренат Мистахов. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Следствие просит арестовать гендиректора АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" Рената Мистахова по делу о даче взятки, сообщили РИА Новости в Хамовническом суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство органа следствия об избрании в отношении Мистахова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе.
По данным суда, ему вменяется часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей. В своих показаниях Ефимов утверждает, что Мистахов, будучи директором Зеленодольского судостроительного завода, дал ему взятки в 30 и 35 миллионов за согласование контракта и неснижение его цены. Мистахов на очной ставке с Ефимовым это отрицал.
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Ренат МистаховСледственный комитет России (СК РФ)Хамовнический суд г. МосквыМоскваПроисшествия
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