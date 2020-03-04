Подмосковные власти рассказали, что делать в случае встречи с медведем

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Московской области предупреждает жителей региона об опасности встречи с медведем, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"В Минэкологии предупреждают, что медведи в это время года могут быть особо опасны. Из-за аномально теплой зимы хищники выходят из спячки раньше обычного. Не исключено, что отдельные особи вообще не залегали в берлоге. В это время медведи истощены и особенно агрессивны", - говорится в сообщении на сайте правительства региона.
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В обычных условиях бурый медведь выходит из спячки во второй половине марта, в настоящее время тенденция раннего выхода еще не подтверждена полевыми наблюдениями, рассказали в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.
"Если человек увидел вблизи медведя, то при приближении зверя нельзя убегать. Следует спокойно уходить, пятясь назад, медленно, без резких движений. Если не удалось избежать нападения, надо лечь на живот или свернуться в позу младенца, притворяясь мертвым. Руки сцепить над головой для ее защиты", - рассказали в региональном министерстве.