Подмосковные власти рассказали, что делать в случае встречи с медведем

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Министерство экологии и природопользования Московской области предупреждает жителей региона об опасности встречи с медведем, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В Минэкологии предупреждают, что медведи в это время года могут быть особо опасны. Из-за аномально теплой зимы хищники выходят из спячки раньше обычного. Не исключено, что отдельные особи вообще не залегали в берлоге. В это время медведи истощены и особенно агрессивны", - говорится в сообщении на сайте правительства региона.

В обычных условиях бурый медведь выходит из спячки во второй половине марта, в настоящее время тенденция раннего выхода еще не подтверждена полевыми наблюдениями, рассказали в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.