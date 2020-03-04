Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T16:37+0300
https://ria.ru/20200304/1568154926.html
Подмосковные власти рассказали, что делать в случае встречи с медведем
https://cdn23.img.ria.ru/images/155246/10/1552461030_0:10:3072:1738_1036x0_80_0_0_97e4960d2fad35aae0f84c5109e098f8.jpg
РИА Новости

Подмосковные власти рассказали, что делать в случае встречи с медведем

16:37 04.03.2020
1930
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бурый медведь. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Московской области предупреждает жителей региона об опасности встречи с медведем, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"В Минэкологии предупреждают, что медведи в это время года могут быть особо опасны. Из-за аномально теплой зимы хищники выходят из спячки раньше обычного. Не исключено, что отдельные особи вообще не залегали в берлоге. В это время медведи истощены и особенно агрессивны", - говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Медведь охотится на рыбу на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике
26 декабря 2019, 00:34Туризм
Лучше есть, чем спать: на Камчатке сняли на видео медведя-рыболова
В обычных условиях бурый медведь выходит из спячки во второй половине марта, в настоящее время тенденция раннего выхода еще не подтверждена полевыми наблюдениями, рассказали в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.
"Если человек увидел вблизи медведя, то при приближении зверя нельзя убегать. Следует спокойно уходить, пятясь назад, медленно, без резких движений. Если не удалось избежать нападения, надо лечь на живот или свернуться в позу младенца, притворяясь мертвым. Руки сцепить над головой для ее защиты", - рассказали в региональном министерстве.
Полярная медведица с медвежонком на льдине
27 февраля, 08:00РИА Наука
"Все очень упитанные". Ученых поразили способности белых медведей
10153107
Обсудить 5
МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Теплая погода
Врач рассказал о неочевидной опасности раннего потепления
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
В Гонконге выявили случай передачи COVID-19 от человека к животному
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Химик объяснил, почему участники вечеринки с сухим льдом были обречены
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга в Киеве
В Киеве рассказали об отказе России от украинской электроэнергии
Заснеженный виноград для ледяного вина в винодельческом объединении Фрейбург
Германия впервые в истории не собрала виноград для "ледяного вина"
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
В штабе Бжании удивлены ультимативным заявлениям Бганбы к России
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Боевики в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Сирийские боевики обстреливают позиции правительственных сил в провинции Идлиб. 4 марта 2020
Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции
Участники группы LITTLE BIG во время концерта в Москве
Украинская певица оказалась в центре скандала из-за поста о Little Big
Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск-Алеппо (М5) в провинции Идлиб в Сирии
МИД Сирии прокомментировал приезд в Идлиб американских чиновников
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал об идущих из-за границы фейках по коронавирусу
Самолеты ВКС России с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
В Пентагоне объяснили превосходство России в гиперзвуковом оружии
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин
Глава Пенсионного фонда рассказал о выплатах к 75-летию Победы
Ренат Мистахов
СК попросил арестовать главу корпорации "Ак Барс" по делу о взятке
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 4 марта 2020
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
Лента новостейМолния