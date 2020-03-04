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В Швейцарии число зараженных коронавирусом достигло 54 человек
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РИА Новости

В Швейцарии число зараженных коронавирусом достигло 54 человек

16:37 04.03.2020 (обновлено: 17:13 04.03.2020)
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© REUTERS / Arnd WiegmannВ городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
В городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
© REUTERS / Arnd Wiegmann
В городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
ЖЕНЕВА, 3 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Общее количество случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии составило 54, из них 39 подтверждены лабораторно, заявил на пресс-конференции в среду глава подразделения по заразным болезням Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии Даниэль Кох.
"В Швейцарии 54 подтвержденных случаев нового коронавируса. И 39 подтверждены лабораторно", - сказал он.
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По его словам, в настоящее время больше зараженных среди молодых людей из-за их активного передвижения и поездок за рубеж, но ситуация поменяется, и появится больше заболевших среди пожилых людей.
Кох подчеркнул, что затронуты все кантоны Швейцарии. На карантине находится свыше 200 человек. В стране также есть возможности проводить по 1000 тестов на вирус ежедневно.
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Эксперт отметил, что Швейцария пока также не будет рассматривать вариант закрытия школ, по примеру других стран, так как в результате этого дети будут оставаться со своими бабушками и дедушками, что может только усугубить ситуацию с распространением COVID 19.
На сайте Федерального офиса общественного здравоохранения в среду вечером сообщалось о 39 подтвержденных лабораторно случаях заражения Новым коронавирусом. При этом проведено свыше 2200 тысяч тестов при подозрении на новое заболевание.
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