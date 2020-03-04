В Швейцарии число зараженных коронавирусом достигло 54 человек

ЖЕНЕВА, 3 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Общее количество случаев Общее количество случаев заражения новым коронавирусом Швейцарии составило 54, из них 39 подтверждены лабораторно, заявил на пресс-конференции в среду глава подразделения по заразным болезням Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии Даниэль Кох.

"В Швейцарии 54 подтвержденных случаев нового коронавируса. И 39 подтверждены лабораторно", - сказал он.

По его словам, в настоящее время больше зараженных среди молодых людей из-за их активного передвижения и поездок за рубеж, но ситуация поменяется, и появится больше заболевших среди пожилых людей.

Кох подчеркнул, что затронуты все кантоны Швейцарии. На карантине находится свыше 200 человек. В стране также есть возможности проводить по 1000 тестов на вирус ежедневно.

Эксперт отметил, что Швейцария пока также не будет рассматривать вариант закрытия школ, по примеру других стран, так как в результате этого дети будут оставаться со своими бабушками и дедушками, что может только усугубить ситуацию с распространением COVID 19.