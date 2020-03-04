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В Госдуме прокомментировали поправку о статусе русского языка
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали поправку о статусе русского языка

16:35 04.03.2020 (обновлено: 18:51 04.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Руслан Бальбек. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Все народы России должны быть заинтересованы в защите своих национальных языков, закрепленной в Конституции, заявил РИА Новости в среду депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек.
Во вторник комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал президентскую поправку к Конституции РФ о статусе русского языка и праве народов России на изучение родных языков.
Конституция РФ
3 марта, 18:37
Эксперт прокомментировала поправку к Конституции о русском языке
Также впервые в Конституцию внесена поправка, согласно которой государство будет поддерживать и защищать языковое многообразие народов России.
По словам Бальбека, русский язык объединяет и скрепляет все народы Российской Федерации "в единую монолитную общероссийскую гражданскую общность". При этом впервые вводится норма о том, что государство защищает культурную самобытность всех народов, этнических общностей РФ, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.
"Все народы и этнические общности России заинтересованы в сохранении своих национальных языков, национальных культур", - сказал собеседник агентства.
Бальбек при этом отметил, что русский язык веками "являлся и сегодня является той незыблемой основой, которая скрепляет и объединяет более 200 народов на территории России".
"И понимание такого значения русского языка дает нам и понимание роли государства России, а значит и роли всех российских народов в истории всего человечества", - считает он.
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РоссияРуслан БальбекКонституция РФГосдума РФОбщество
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