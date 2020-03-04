В Госдуме прокомментировали поправку о статусе русского языка

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Все народы Все народы России должны быть заинтересованы в защите своих национальных языков, закрепленной в Конституции , заявил РИА Новости в среду депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек

Во вторник комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал президентскую поправку к Конституции РФ о статусе русского языка и праве народов России на изучение родных языков.

Также впервые в Конституцию внесена поправка, согласно которой государство будет поддерживать и защищать языковое многообразие народов России.

По словам Бальбека, русский язык объединяет и скрепляет все народы Российской Федерации "в единую монолитную общероссийскую гражданскую общность". При этом впервые вводится норма о том, что государство защищает культурную самобытность всех народов, этнических общностей РФ, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

"Все народы и этнические общности России заинтересованы в сохранении своих национальных языков, национальных культур", - сказал собеседник агентства.

Бальбек при этом отметил, что русский язык веками "являлся и сегодня является той незыблемой основой, которая скрепляет и объединяет более 200 народов на территории России".