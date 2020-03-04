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IKEA отзывает около миллиона комодов в Северной Америке
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РИА Новости

IKEA отзывает около миллиона комодов в Северной Америке

16:33 04.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска в магазине ИКЕА
Вывеска в магазине ИКЕА
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Вывеска в магазине ИКЕА. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Шведская корпорация IKEA отзывает в Северной Америке около 1 миллиона комодов из-за того, что они могут опрокинуться и причинить серьезные травмы детям, говорится в сообщении Комиссии США по определению безопасности товаров массового потребления (CPSC).
В частности, отзыву подлежат около 820 тысяч комодов KULLEN в США и еще около 150 тысяч таких комодов, которые были проданы в Канаде.
Гипермаркет ИКЕА
17 октября 2018, 15:10
IKEA отзывает потолочный светильник "Калипсо" из-за падающего абажура"ИКЕА Дом" (производитель продукции IKEA в России) отзывает 11,67 тысячи потолочных светильников "IKEA Калипсо" из-за случаев падения стеклянного абажура, сообщается на сайте Росстандарта.
"Отзываемые комоды неустойчивы, если они не прикреплены к стене. Это создает опасность опрокидывания, что может привести к смерти или серьезным травмам детей", - говорится в сообщении.
Компания IKEA в 2016 и 2017 годах уже отозвала свыше 17 миллионов комодов Malm после того, как в США несколько детей погибло из-за упавших на них предметов этой мебели.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году. Компания работает более чем в 50 странах. Головной офис находится в Делфте (Нидерланды).
Вывеска магазина ИКЕА
24 января 2017, 19:58
IKEA отзывает шезлонги Mysingso по всему миру из-за опасности их поломки
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ИКЕАIKEA International GroupКанадаСеверная АмерикаСШАВ мире
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