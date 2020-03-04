IKEA отзывает около миллиона комодов в Северной Америке

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Шведская корпорация Шведская корпорация IKEA отзывает в Северной Америке около 1 миллиона комодов из-за того, что они могут опрокинуться и причинить серьезные травмы детям, говорится в сообщении Комиссии США по определению безопасности товаров массового потребления (CPSC).

В частности, отзыву подлежат около 820 тысяч комодов KULLEN в США и еще около 150 тысяч таких комодов, которые были проданы в Канаде

"Отзываемые комоды неустойчивы, если они не прикреплены к стене. Это создает опасность опрокидывания, что может привести к смерти или серьезным травмам детей", - говорится в сообщении.

Компания IKEA в 2016 и 2017 годах уже отозвала свыше 17 миллионов комодов Malm после того, как в США несколько детей погибло из-за упавших на них предметов этой мебели.