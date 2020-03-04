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Минздрав отчитался о принятых против коронавируса мерах
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РИА Новости

Минздрав отчитался о принятых против коронавируса мерах

16:28 04.03.2020 (обновлено: 16:29 04.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Все регионы России обеспечены двухнедельным неснижаемым запасом лекарственных препаратов в связи с коронавирусом, сообщила директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Наталья Костенко.
"Во всех регионах обеспечен двухнедельный неснижаемый запас лекарственных препаратов в связи с коронавирусом, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, механизмы усиления кадров МО (за счёт медвузов)", - говорится в презентации к выступлению Костенко в рамках общественных слушаний по мифам и реальным угрозам для общества от коронавируса.
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Также сообщается, что мобилизованы мощности всех инфекционных стационаров в стране.
"Развёрнуто более 55 тысяч коек (из них 28 тысяч детских), более 12 тысяч реанимационных коек, сформированы коечные резервы", - говорится в презентации Костенко.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус.
Число зараженных в стране превысило 80 тысяч человек, скончались 2 981. Случаи заражения за пределами Китая зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаНаталья КостенкоКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ВОЗОбщество
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