Минздрав отчитался о принятых против коронавируса мерах

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Все регионы Все регионы России обеспечены двухнедельным неснижаемым запасом лекарственных препаратов в связи с коронавирусом , сообщила директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Наталья Костенко.

"Во всех регионах обеспечен двухнедельный неснижаемый запас лекарственных препаратов в связи с коронавирусом, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, механизмы усиления кадров МО (за счёт медвузов)", - говорится в презентации к выступлению Костенко в рамках общественных слушаний по мифам и реальным угрозам для общества от коронавируса.

Также сообщается, что мобилизованы мощности всех инфекционных стационаров в стране.

"Развёрнуто более 55 тысяч коек (из них 28 тысяч детских), более 12 тысяч реанимационных коек, сформированы коечные резервы", - говорится в презентации Костенко.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус.