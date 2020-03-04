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"Газпром" ограничил зарубежные командировки сотрудников
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РИА Новости

"Газпром" ограничил зарубежные командировки сотрудников

16:47 04.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в маске в центре Милана
Женщина в маске в центре Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Женщина в маске в центре Милана
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Газпром" ограничил командировки своих сотрудников за границу, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Да", - сказал представитель "Газпрома" в ответ на вопрос, ограничены ли командировки сотрудников компании за рубеж.
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При этом в пресс-службе не стали уточнять, является ли причиной ограничений эпидемия коронавируса.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. Число зараженных в стране превысило 80 тысяч человек, скончались 2 946. Случаи заражения за пределами Китая зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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