"Газпром" ограничил зарубежные командировки сотрудников

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Газпром" ограничил командировки своих сотрудников за границу, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Да", - сказал представитель "Газпрома" в ответ на вопрос, ограничены ли командировки сотрудников компании за рубеж.
При этом в пресс-службе не стали уточнять, является ли причиной ограничений эпидемия коронавируса.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. Число зараженных в стране превысило 80 тысяч человек, скончались 2 946. Случаи заражения за пределами Китая зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса