Жителям Подмосковья предложили выбрать участки дорог для освещения

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. У жителей Подмосковья есть возможность принять участие в голосовании по выбору мест для монтажа приборов освещения на региональных дорогах. Сбор предложений проходит с 1 по 10 марта на портале "Добродел", передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного минтранса.
Предложения могут оставить только зарегистрированные на портале госуслуг пользователи. Этой возможностью за четыре дня воспользовалось почти 6 тысяч человек.
"По результатам сбора предложений участки региональных дорог, набравшие наибольшее количество предложений и комментариев, будут выставлены на последующее голосование", – обратил внимание министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.
Глава ведомства также отметил, что самыми активными участниками в первые дни голосования оказались жители Коломны, Электрогорска, Долгопрудного, Ленинского округа и Подольска.