Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-03-04T16:20+0300
https://ria.ru/20200304/1568153824.html
Жителям Подмосковья предложили выбрать участки дорог для освещения
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568153491_0:34:1500:878_1036x0_80_0_0_4c4cf20771d2e848f9f4bfc5bab59eda.jpg
РИА Новости

Жителям Подмосковья предложили выбрать участки дорог для освещения

16:20 04.03.2020
11
© РИА Новости / Алексей КуденкоРемонтные работы на фонарном столбе
Ремонтные работы на фонарном столбе
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. У жителей Подмосковья есть возможность принять участие в голосовании по выбору мест для монтажа приборов освещения на региональных дорогах. Сбор предложений проходит с 1 по 10 марта на портале "Добродел", передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного минтранса.
Предложения могут оставить только зарегистрированные на портале госуслуг пользователи. Этой возможностью за четыре дня воспользовалось почти 6 тысяч человек.
"По результатам сбора предложений участки региональных дорог, набравшие наибольшее количество предложений и комментариев, будут выставлены на последующее голосование", – обратил внимание министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.
Глава ведомства также отметил, что самыми активными участниками в первые дни голосования оказались жители Коломны, Электрогорска, Долгопрудного, Ленинского округа и Подольска.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМинистерство транспорта Московской областиМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Кран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды
Жителям Подмосковья предложат составить график отключения горячей воды
Кот в кресле у батареи
Жители 1,2 тысячи домов в Подмосковье жаловались на отопление зимой
Банкноты номиналом 2000 рублей
В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
Дональд Трамп во время телефонного разговора
Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
Слесарь устанавливает трубу в душевой кабинке
Новый сервис для жителей Подмосковья поможет бороться с нерадивыми УК
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
Туристы на склоне горно-туристического центра ПАО Газпром в Красной Поляне
Эксперты рассказали, куда поедут туристы на 8 Марта
Статуя Фемиды в суде
В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
Город Казань
В Татарстане нашли 432 письма фронтовиков для проекта "Дорога памяти"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка
В ПСБ рассказали о кредитных лимитах предприятиям Татарстана
Цех промышленного стада кур-несушек на птицефабрике
Птицеферма помогла обеспечить яйцами самый северный город России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин подписал концепцию развития системы налогового мониторинга
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
Прохожие на Крымском мосту в Москве.
Синоптики рассказали, сколько светило солнце этой зимой в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
Лента новостейМолния