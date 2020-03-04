В Киргизии отменили массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса

Медицинский работник в защитном костюме в машине скорой помощи возле территории больничного комплекса в Коммунарке

БИШКЕК, 4 мар - РИА Новости. Массовые мероприятия, в том числе концерты к 8 марта и Дню Калпака, отменили в Массовые мероприятия, в том числе концерты к 8 марта и Дню Калпака, отменили в Киргизии из-за угрозы заражения граждан коронавирусом , сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе правительства республики.

"Республиканским штабом по борьбе с коронавирусом принято решение отменить проведение культурно-массовых мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, отменят несколько концертов, приуроченных к ближайшим праздникам: Всемирному женскому дню и Дню Калпака - национального головного убора, а также ряд спортивных мероприятий.

По данным Минздрава, на территории Киргизии не выявлено ни одного случая инфицирования новым типом коронавируса. Под наблюдением врачей находятся более 500 человек. В стране создан республиканский штаб по реагированию на случаи возможного заражения. Граница с Китаем временно закрыта, на других границах проверяют всех въезжающих в страну с помощью тепловизоров.