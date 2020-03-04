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2020-03-04T16:19+0300
https://ria.ru/20200304/1568153710.html
В Киргизии отменили массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568136510_0:238:3072:1966_1036x0_80_0_0_9f632d50a7ae1aae7dff27a399c9b124.jpg
РИА Новости

В Киргизии отменили массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса

16:19 04.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в защитном костюме в машине скорой помощи возле территории больничного комплекса в Коммунарке
Медицинский работник в защитном костюме в машине скорой помощи возле территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
БИШКЕК, 4 мар - РИА Новости. Массовые мероприятия, в том числе концерты к 8 марта и Дню Калпака, отменили в Киргизии из-за угрозы заражения граждан коронавирусом, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе правительства республики.
"Республиканским штабом по борьбе с коронавирусом принято решение отменить проведение культурно-массовых мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, отменят несколько концертов, приуроченных к ближайшим праздникам: Всемирному женскому дню и Дню Калпака - национального головного убора, а также ряд спортивных мероприятий.
По данным Минздрава, на территории Киргизии не выявлено ни одного случая инфицирования новым типом коронавируса. Под наблюдением врачей находятся более 500 человек. В стране создан республиканский штаб по реагированию на случаи возможного заражения. Граница с Китаем временно закрыта, на других границах проверяют всех въезжающих в страну с помощью тепловизоров.
Регионы риска: распространение коронавируса в мире
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанк

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

Санитарная обработка мавзолея Фатимы Масуме в Куме
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
© AFP 2020 / Atta Kenare

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

Санитарная обработка автобуса в Тегеране
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
© РИА Новости / Антон Быстров

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
© AFP 2020 / Banaras Khan

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

Врач проверяет температуру тела человека, возвращающегося из Ирана в карантинной зоне в пакистано-иранском приграничном городе Тафтан
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
© AP Photo

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
© AP Photo

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

Мужчина в маске в Ла Калета, Тенерифе
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
© AP Photo

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

Женщина в отеле Costa Adeje Palace в Ла Калета, Тенерифе
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

Туристы фотографируются на фоне собора в Милане
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

Девушка в медицинской маске на улице Милана
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AFP 2020 / Yonhap

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
© AFP 2020 / Jung Yeon-je

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокоерйском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

Очередь за медицинскими масками в Тэгу
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокоерйском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
© AFP 2020 / Yonhap

Россия с первого марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

Медицинские работники пассажиров в Тэгу
14 из 15

Россия с первого марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
© AP Photo / Lee Jin-man

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокоерйском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
14 из 15

Россия с первого марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыКиргизияВ мире
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