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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-04T18:37+0300
https://ria.ru/20200304/1568153504.html
Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568155759_0:251:2922:1895_1036x0_80_0_0_8e6f5e7aa51019591eedda960d53e123.jpg
РИА Новости

Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции

16:17 04.03.2020 (обновлено: 18:37 04.03.2020)
34608
© AFP 2020 / Aaref WatadСирийские боевики обстреливают позиции правительственных сил в провинции Идлиб. 4 марта 2020
Сирийские боевики обстреливают позиции правительственных сил в провинции Идлиб. 4 марта 2020
© AFP 2020 / Aaref Watad
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, заявил президент Арабской Республики Башар Асад.

"Какое враждебное действие — большое или малое — Сирия совершила против Турции? Его нет. Есть сирийско-турецкие браки, есть семьи, есть жизненные общие интересы. Это взаимное проникновение культур обусловлено исторически, поэтому нелогично, чтобы между ними и нами были серьезные разногласия", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Также сирийский лидер назвал турок братским народом и сказал, что непонятно, за что им погибать в чужой стране.
Двадцать седьмого февраля Анкара начала на северо-западе Сирии военную операцию "Весенний щит". Это стало ответом на гибель в Идлибе в тот же день 36 турецких военных. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил у своего американского коллеги военную помощь для противостояния "режиму Асада".
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В Дамаске и Москве не раз напоминали, что причина эскалации в провинции — действия террористов. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба.
В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года.
Также оговаривалось, что будут приняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
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Обострение ситуации в ИдлибеБашар АсадТурцияСирия
Популярные комментарии
Асад понял, что в случае серьезной заварушки, Кремль его быстро сольет. Поэтому начал быстро крутить хвостом перед турками.
4 марта, 16:55
uo ou
54210061
Дорогие диванные эксперты. Я глубоко уверен, что ни один из вас не был ни в Сирии, ни в Иране и ни на границе Турции с Сирией. Чтобы судить о ситуации там просто попробуйте попасть на эти территории, а потом уже доказывайте свою правоту или точку зрения. Не судите о ситуации со слов СМИ РФ.
4 марта, 17:49
Мугбил Джаббарлы
50200031
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