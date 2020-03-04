Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции

"Какое враждебное действие — большое или малое — Сирия совершила против Турции? Его нет. Есть сирийско-турецкие браки, есть семьи, есть жизненные общие интересы. Это взаимное проникновение культур обусловлено исторически, поэтому нелогично, чтобы между ними и нами были серьезные разногласия", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Также сирийский лидер назвал турок братским народом и сказал, что непонятно, за что им погибать в чужой стране.

Двадцать седьмого февраля Анкара начала на северо-западе Сирии военную операцию "Весенний щит". Это стало ответом на гибель в Идлибе в тот же день 36 турецких военных. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил у своего американского коллеги военную помощь для противостояния "режиму Асада".

В Дамаске и Москве не раз напоминали, что причина эскалации в провинции — действия террористов. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба.

В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года.