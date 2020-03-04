В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе

"За прошедшие сутки, благодаря умелым и слаженным действиям экипажа станции РЭБ "Тритон-М1" и военнослужащих подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Веселая гора был обнаружен и сбит БПЛА типа "квадрокоптер", используемый боевиками 46-й бригады (украинских силовиков - ред.) для ведения разведки наших позиций", - заявил Осадчий в среду на брифинге.