В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков в районе подконтрольного ополченцам населенного пункта Веселая гора у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"За прошедшие сутки, благодаря умелым и слаженным действиям экипажа станции РЭБ "Тритон-М1" и военнослужащих подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Веселая гора был обнаружен и сбит БПЛА типа "квадрокоптер", используемый боевиками 46-й бригады (украинских силовиков - ред.) для ведения разведки наших позиций", - заявил Осадчий в среду на брифинге.
Представитель оборонного ведомства уточнил, что беспилотник получил незначительные повреждения и после восстановления пополнит парк трофейных БПЛА Народной милиции ЛНР. По словам Осадчего, специалисты Народной милиции ЛНР изучают беспилотный аппарат и имеющуюся на его накопителе информацию.
"Прошу представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировать данное нарушение минских соглашений и обязать украинскую сторону выполнять взятые на себя обязательства", - заявил Осадчий.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения