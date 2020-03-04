Пенсионный фонд приступил к выдаче маткапитала в новых размерах

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пенсионный фонд России со вторника приступил к оформлению маткапитала в новых размерах, предусмотренных в послании президента к Федеральному Собранию, заявил председатель правления ПФР Максим Топилин.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала и ее продлении до 31 декабря 2026 года. Маткапитал в размере 466 тысяч 617 рублей получат семьи, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. При рождении или усыновлении второго ребёнка и последующих детей выплата составит 616 тысяч 617 рублей.
"Закон уже вступил в силу, и Пенсионный фонд уже с вчерашнего дня фактически приступил к работе по обеспечению материнским (семейным) капиталом в новых размерах на первых детей и на вторых детей там, где эта сумма увеличивается до 616 тысяч рублей", - сказал Топилин на пленарном заседании в Госдуме.
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Отвечая на вопросы депутатов, он также отметил, что ПФР готов рассматривать различные предложения относительно использования маткапитала.
"Но все-таки я бы исходил из того, что материнский (семейный) капитал, ключевые направления - это жилье, мы должны обеспечить гражданам доступность жилья, прежде всего. Мне кажется, это ключевое направление, и образование. Здесь мне кажется, что таких принципиальных изменений, наверное, не требуется", - добавил Топилин.