Пенсионный фонд приступил к выдаче маткапитала в новых размерах

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала и ее продлении до 31 декабря 2026 года. Маткапитал в размере 466 тысяч 617 рублей получат семьи, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. При рождении или усыновлении второго ребёнка и последующих детей выплата составит 616 тысяч 617 рублей.

"Закон уже вступил в силу, и Пенсионный фонд уже с вчерашнего дня фактически приступил к работе по обеспечению материнским (семейным) капиталом в новых размерах на первых детей и на вторых детей там, где эта сумма увеличивается до 616 тысяч рублей", - сказал Топилин на пленарном заседании в Госдуме.

Отвечая на вопросы депутатов, он также отметил, что ПФР готов рассматривать различные предложения относительно использования маткапитала.