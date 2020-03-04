Пик распространения коронавируса еще не достигнут, заявили в Германии

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что пик распространения коронавируса еще не достигнут, но призвал немцев не поддаваться панике.
"Ясно, что пик распространения болезни еще не достигнут", - заявил министр, выступая в бундестаге. Стратегия властей по-прежнему направлена на то, чтобы замедлить и сдержать распространение вируса в затронутых регионах. В дальнейшем усилия медперсонала могут быть сконцентрированы на пациентах с тяжелым течением болезни, а запланированные медицинские вмешательства перенесены. Пациенты без или с легкими симптомами должны будут лечиться дома.
Шпан призвал немцев разумно и спокойно подходить к ситуации. "На прошлой неделе многие стали закупаться пригодными для хранения продуктами питания и туалетной бумагой. Полки некоторых супермаркетов временно опустели. Сейчас большинство полок уже снова наполнились", - рассказал Шпан и добавил, что "на холодную голову с ситуацией получится справиться лучше всего".
Также министр призвал получать информацию о коронавирусе только из надежных источников и игнорировать тех, кто распространяет ложные сообщения.
Трансляция выступления заседания велась на сайте бундестага.
Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии достигло 240 человек, сообщил в среду утром институт Роберта Коха. Больше всего заболевших в стране в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (111), далее следует Бавария (48), с которой началось распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (44) и Гессен (12). Случаи зафиксированы в Берлине (6), Нижней Саксонии (4), Мекленбург-Передняя Померания (3), Гамбурге, Рейнланд-Пфальце, Шлезвиг-Гольштейне, Бремене, (везде по два случая), Бранденбурге, Саар, Саксонии и Тюрингии (по одному). Таким образом, вирус зафиксирован во всех федеральных землях ФРГ кроме Саксонии-Анхальт.
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