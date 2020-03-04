Пик распространения коронавируса еще не достигнут, заявили в Германии

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что пик распространения коронавируса еще не достигнут, но призвал немцев не поддаваться панике.

"Ясно, что пик распространения болезни еще не достигнут", - заявил министр, выступая в бундестаге. Стратегия властей по-прежнему направлена на то, чтобы замедлить и сдержать распространение вируса в затронутых регионах. В дальнейшем усилия медперсонала могут быть сконцентрированы на пациентах с тяжелым течением болезни, а запланированные медицинские вмешательства перенесены. Пациенты без или с легкими симптомами должны будут лечиться дома.

Шпан призвал немцев разумно и спокойно подходить к ситуации. "На прошлой неделе многие стали закупаться пригодными для хранения продуктами питания и туалетной бумагой. Полки некоторых супермаркетов временно опустели. Сейчас большинство полок уже снова наполнились", - рассказал Шпан и добавил, что "на холодную голову с ситуацией получится справиться лучше всего".

Также министр призвал получать информацию о коронавирусе только из надежных источников и игнорировать тех, кто распространяет ложные сообщения.

Трансляция выступления заседания велась на сайте бундестага.