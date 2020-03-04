Мосгорсуд опроверг слухи о санобработке судов из-за коронавируса

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мосгорсуд опроверг слухи о санитарной обработке помещений судов после большого скопления людей.
В среду в здание, где находятся три участка мировых судей, прибыли две бригады скорой помощи, один из врачей был в белом защитном костюме с капюшоном и в респираторе. Эвакуации не проводилось, суд продолжал работать в штатном режиме, машины скорой уехали, никого не госпитализировав. Кто-то из сотрудников суда рассказал журналистам, что по заявлению судьи из-за страха перед коронавирусом медики проводят санитарную обработку помещений, где побывало много людей.
"У сотрудника одного из судебных участков было плохое самочувствие, ему была вызвана скорая помощь для медицинского осмотра. Каких-то специальных мероприятий по очищению зданий судебных участков не проводится", - пояснила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. В Китае число заболевших превышает 80,1 тысячи человек, другие крупные вспышки коронавируса зафиксированы в Южной Корее, Японии, Италии и Иране.
21 февраля, 08:38В Москве усилили режим дезинфекции в местах скопления людей