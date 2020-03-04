Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T16:08+0300
https://ria.ru/20200304/1568152804.html
Мосгорсуд опроверг слухи о санобработке судов из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564600127_0:211:2683:1720_1036x0_80_0_0_3fb2ce82881c168ef0d0eae9427a1dd6.jpg
РИА Новости

Мосгорсуд опроверг слухи о санобработке судов из-за коронавируса

16:08 04.03.2020
139
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мосгорсуд опроверг слухи о санитарной обработке помещений судов после большого скопления людей.
В среду в здание, где находятся три участка мировых судей, прибыли две бригады скорой помощи, один из врачей был в белом защитном костюме с капюшоном и в респираторе. Эвакуации не проводилось, суд продолжал работать в штатном режиме, машины скорой уехали, никого не госпитализировав. Кто-то из сотрудников суда рассказал журналистам, что по заявлению судьи из-за страха перед коронавирусом медики проводят санитарную обработку помещений, где побывало много людей.
Дезинфекция пассажирского автобуса
Вчера, 13:31
В Калининграде начали ежедневно дезинфицировать общественный транспорт
"У сотрудника одного из судебных участков было плохое самочувствие, ему была вызвана скорая помощь для медицинского осмотра. Каких-то специальных мероприятий по очищению зданий судебных участков не проводится", - пояснила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. В Китае число заболевших превышает 80,1 тысячи человек, другие крупные вспышки коронавируса зафиксированы в Южной Корее, Японии, Италии и Иране.
Иностранные туристы на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве
21 февраля, 08:38
В Москве усилили режим дезинфекции в местах скопления людей
020000
Обсудить 0
Московский городской судМоскваОбщество
Рекомендуем
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
Продажа медицинских масок в аптеке
В Минске задержали мужчину, незаконно продававшего медицинские маски
Здание Государственной Думы РФ
Комитет Госдумы поддержал поправку о требованиях к президенту
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
Автомобиль такси в Москве
Эксперты узнали, сколько такси возят москвичей без разрешений
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
Россия пообещала оказать Ирану помощь в борьбе с коронавирусом
Полицейский автомобиль
Полиция проверяет видео с выездом на встречную полосу в Петербурге
Вывеска в магазине ИКЕА
IKEA отзывает около миллиона комодов в Северной Америке
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Минздрав отчитался о принятых против коронавируса мерах
Кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
Сандерс выпустил ролик с комплиментами Обамы в свой адрес
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал об идущих из-за границы фейках по коронавирусу
Лео Бокерия
Бокерия призвал создать колл-центр для информирования по коронавирусу
Машина скорой помощи на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Москве не планируют отменять массовые мероприятия из-за коронавируса
Дезинфекция пассажирского автобуса
В Калининграде начали ежедневно дезинфицировать общественный транспорт
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков указал в декларации почти тысячу бутылок вина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
Лента новостейМолния