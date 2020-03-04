Мосгорсуд опроверг слухи о санобработке судов из-за коронавируса

В среду в здание, где находятся три участка мировых судей, прибыли две бригады скорой помощи, один из врачей был в белом защитном костюме с капюшоном и в респираторе. Эвакуации не проводилось, суд продолжал работать в штатном режиме, машины скорой уехали, никого не госпитализировав. Кто-то из сотрудников суда рассказал журналистам, что по заявлению судьи из-за страха перед коронавирусом медики проводят санитарную обработку помещений, где побывало много людей.