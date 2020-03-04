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Суд рассмотрит апелляцию на продление ареста экс-главы МВД Коми
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РИА Новости

Суд рассмотрит апелляцию на продление ареста экс-главы МВД Коми

16:07 04.03.2020
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© Фото : МВД по Республике КомиВиктор Половников
Виктор Половников
© Фото : МВД по Республике Коми
Виктор Половников. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Верховный суд Коми 6 марта рассмотрит апелляционную жалобу на продление срока содержания под стражей экс-главы МВД региона генерал-майора полиции Виктора Половникова, сообщает пресс-служба суда.
"Рассмотрение дела об обжаловании решения городского суда о продлении ареста Виктору Половникову назначено на 6 марта", - говорится в сообщении.
Сыктывкарский городской суд 14 февраля продлил на два месяца арест Половникова, который был задержан 16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (фабула не раскрывается, но, судя по квалификации статьи, речь идет о сумме более миллиона рублей), а на следующий день отправлен в СИЗО.
Половников, который возглавлял МВД по Коми с мая 2015 года, 6 февраля указом президента был снят с должности.
Сотрудник полиции
2 марта, 17:57
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Республика КомиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
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