Суд рассмотрит апелляцию на продление ареста экс-главы МВД Коми

Сыктывкарский городской суд 14 февраля продлил на два месяца арест Половникова, который был задержан 16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (фабула не раскрывается, но, судя по квалификации статьи, речь идет о сумме более миллиона рублей), а на следующий день отправлен в СИЗО.