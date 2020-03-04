Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T16:07+0300
https://ria.ru/20200304/1568152701.html
В Германии не менее 23 человек пострадали в ДТП
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565270556_0:112:3152:1885_1036x0_80_0_0_08bb7404c17050f71a6f634107bb6702.jpg
РИА Новости

В Германии не менее 23 человек пострадали в ДТП

16:07 04.03.2020
1934
© AP Photo / Martin MeissnerСкорая помощь в Германии
Скорая помощь в Германии
© AP Photo / Martin Meissner
Скорая помощь в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. По меньшей мере 23 человек, в том числе дети, пострадали в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает газета General-Anzeiger со ссылкой на полицию.
Сообщается, что происшествие произошло в среду около 10.15 (12.15 мск). В автобусе находились 28 школьников, два учителя и три взрослых пассажира с двумя детьми.
В результате 23 человека пострадали, большинство из которых школьники. Также травмы получил 52-летний водитель грузовика. Все пострадавшие были доставлены в больницы, 21 из них с легкими травмами.
"К счастью, первые сообщения о серьезных травмах не подтвердились", - заявил представитель полиции Штефан Бирк.
Место происшествия и прилегающие районы оцеплены. Правоохранительные органы выясняют причины инцидента.
Инспектор ГИБДД
2 марта, 15:54
В Башкирии грузовик врезался в школьный автобус
200305
Обсудить 0
ГерманияВ мире
Рекомендуем
Аэропорт Гейдара Алиева в Баку
Самолет Баку–Дубай вернулся в аэропорт вылета
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее число пострадавших при взрыве на химзаводе достигло 56
Полиция Таиланда
В Таиланде обнаружили погибшую альпинистку
Спасение двух человек с оторвавшейся льдины в Амурске
В Амурске двух человек спасли с оторвавшейся от берега льдины
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга в Киеве
В Киеве рассказали об отказе России от украинской электроэнергии
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 4 марта 2020
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Боевики в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал об идущих из-за границы фейках по коронавирусу
Сотрудник МЧС РФ
Школу в центре Москвы эвакуировали из-за пожарной сигнализации
Ренат Мистахов
СК попросил арестовать главу корпорации "Ак Барс" по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин
Глава Пенсионного фонда рассказал о выплатах к 75-летию Победы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
Жириновский станцевал под трек Little Big
Пробиотики
Ученые назвали продукты, которые снимают стресс и улучшают сон
Конституция РФ
В Кремле прокомментировали поправку о народе в Конституции
Италия
В Италии рассмотрят возможность закрыть все школы из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
Лента новостейМолния