В Германии не менее 23 человек пострадали в ДТП

Сообщается, что происшествие произошло в среду около 10.15 (12.15 мск). В автобусе находились 28 школьников, два учителя и три взрослых пассажира с двумя детьми.

В результате 23 человека пострадали, большинство из которых школьники. Также травмы получил 52-летний водитель грузовика. Все пострадавшие были доставлены в больницы, 21 из них с легкими травмами.