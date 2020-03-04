В Германии не менее 23 человек пострадали в ДТП

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. По меньшей мере 23 человек, в том числе дети, пострадали в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает газета General-Anzeiger со ссылкой на полицию.
Сообщается, что происшествие произошло в среду около 10.15 (12.15 мск). В автобусе находились 28 школьников, два учителя и три взрослых пассажира с двумя детьми.
Die Polizei hat erste Spuren ausgewertet und nimmt an, dass die Busfahrerin in Troisdorf-Spich dem Lkw die Vorfahrt genommen hat. https://t.co/hlV4YzgL7V— WDR aktuell (@WDRaktuell) March 4, 2020
В результате 23 человека пострадали, большинство из которых школьники. Также травмы получил 52-летний водитель грузовика. Все пострадавшие были доставлены в больницы, 21 из них с легкими травмами.
"К счастью, первые сообщения о серьезных травмах не подтвердились", - заявил представитель полиции Штефан Бирк.
Место происшествия и прилегающие районы оцеплены. Правоохранительные органы выясняют причины инцидента.
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