Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T16:06+0300
https://ria.ru/20200304/1568152676.html
Три итальянских туриста погибли под лавиной в Грузии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156318/37/1563183724_0:323:3065:2047_1036x0_80_0_0_fc7682cd429c3bb5b2e58dc7a087bb13.jpg
РИА Новости

Три итальянских туриста погибли под лавиной в Грузии

16:06 04.03.2020
648
© РИА Новости / Евгений Филиппов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии
Отдыхающие на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии
© РИА Новости / Евгений Филиппов
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 4 мар – РИА Новости. Три туриста из Италии погибли в результате схода лавины в регионе Сванетия на горе Тетнульд, сообщает компания развития горных курортов Грузии.
"Под лавину попала группа итальянских туристов, шестеро человек, катавшихся на лыжах. Они оказались в запретной зоне в районе вершины Тетнульд, где установлены предупреждающие знаки о высокой лавиноопасности", - заявили в компании журналистам.
По данным компании, двух туристов спасатели вывели из под лавины невредимыми, один получил множественные повреждения, а трое найдены мертвыми.
В компании призывают туристов не нарушать правила безопасности.
Сход лавины
20 февраля, 22:14
При сходе лавины на Шпицбергене погибли два туриста из Германии
2401000
Обсудить 1
ИталияГрузияВ мире
Рекомендуем
Российские туристы в Анталье
Анталья рассчитывает принять шесть миллионов россиян в этом году
Измерение температуры водителя автомобиля в Сеуле, Южная Корея
Минтранс сообщил о возвращении большинства россиян из Южной Кореи
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
Выяснилось, куда не пустят туристов после поездок в страны с COVID-19
Побережье Черного моря в Коктебеле
В Крыму снизили цены на отдых
Скорая помощь в Германии
В Германии не менее 23 человек пострадали в ДТП
Полиция Таиланда
В Таиланде обнаружили погибшую альпинистку
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Боевики в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
У проживающей в Италии гражданки Грузии выявили коронавирус
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
В штабе Бжании удивлены ультимативным заявлениям Бганбы к России
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга в Киеве
В Киеве рассказали об отказе России от украинской электроэнергии
Сирийские боевики обстреливают позиции правительственных сил в провинции Идлиб. 4 марта 2020
Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции
Флаги ЕС
Парламент Болгарии не поддержал отмену антироссийских санкций ЕС
Полицейский автомобиль
Полиция проверяет видео с выездом на встречную полосу в Петербурге
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал об идущих из-за границы фейках по коронавирусу
Отдыхающий на подъемнике на горнолыжном склоне в Красной Поляне
Зимний сезон в Сочи продлится до середины апреля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
Лента новостейМолния