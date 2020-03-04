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https://ria.ru/20200304/1568152616.html
"Переставили кровати". Как смена кабмина усложнит положение Зеленского
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РИА Новости

"Переставили кровати". Как смена кабмина усложнит положение Зеленского

16:44 04.03.2020 (обновлено: 18:03 04.03.2020)
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© РИА Новости / СтрингерЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Антон Лисицын. Главу украинского правительства Алексея Гончарука уволили со скандалом. Он до последнего цеплялся за должность, даже хотел обратиться в суд. Но Владимир Зеленский и его фракция в Верховной раде твердо решили "перезагрузить" кабмин. Кто придет в новую команду и почему в итоге президенту станет еще сложнее, разбиралось РИА Новости.

На этот раз — по-настоящему

Предложение сменить премьера и часть правительства прозвучало на срочном собрании фракции "Слуга народа" во вторник. Инициатива исходила от Владимира Зеленского. Помимо этого, обсуждалось отстранение главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника и генерального прокурора Руслана Рябошапки.
Президент избавляется от премьера и кабмина, поскольку им не доверяют избиратели. По данным социологического центра Разумкова, только 28% граждан поддерживают правительство (в сентябре рейтинг был 57%). Кроме того, в начале года разразился скандал из-за публикации прослушек Гончарука и его коллег. На записях премьер и чиновники нелестно отзывались о Зеленском и фактически признавались в том, что не понимают происходящих в экономике процессов. Тогда, несмотря на нелояльность премьера, Зеленский его не уволил. Президент и глава кабмина сделали вид, что остаются союзниками.
Но на этот раз скрыть конфликт не удалось. "Технические сложности" в процедуре увольнения Гончарука продемонстрировали, что премьер собирался вступить в противостояние с президентом и его фракцией. Гончаруку, как недавно назначенному на пост, полагается годовой иммунитет. В отставку его можно отправить только по личному заявлению. На заседании фракции во вторник сказали, что такой документ имеется.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Но следом в СМИ распространилась информация, что аппарат Верховной рады не получал заявления премьера. Пресс-служба Окружного административного суда Киева сообщила: Гончарук подал иск к председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову и Зеленскому с просьбой запретить спикеру парламента "включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной рады 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра <…> и/или увольнения кого-либо из членов правительства".
Через некоторое время другая пресс-служба — кабинета министров — все это опровергла. Но упоминание о заявлении Гончарука осталось на официальном сайте. Руководитель суда Павел Вовк заверил, что удалить новость нет возможности — из-за наплыва посетителей сайт перестал работать. По словам Вовка, премьер все же не подавал такого иска.
В среду во второй половине дня Рада проголосовала за отставку Гончарука 353 голосами.
Тем временем общественность вовсю обсуждает список новых министров, утекший в Сеть с заседания фракции. В премьеры Зеленский предложил Дениса Шмыгаля — бывшего губернатора Ивано-Франковской области, а затем вице-премьера и министра развития общин и территорий. Он работал в структурах украинского олигарха Рината Ахметова.
Министра энергетики Алексея Оржеля, согласно списку, сменит Иван Плачков, также связанный с Ахметовым. Он уже занимал этот пост при президенте Викторе Ющенко. Будучи руководителем союза энергетиков, Плачков выступал против закупки более дешевой электроэнергии из России. Из-за этого предприятия Ахметова несли убытки.
Среди других занятных фигур — Дмитрий Кулеба, который должен возглавить МИД после увольнения Вадима Пристайко. До того как занять нынешний пост вице-премьера по вопросам евроатлантической интеграции, Кулеба был представителем Киева в Совете Европы. Запомнился он борьбой против возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Именно по его инициативе Украина внесла в бюджет ПАСЕ больше денег, чем требовал ежемесячный взнос, — лишь бы не допустить представителей Москвы. Не помогло.
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
На место министра экономического развития Тимофея Милованова прочили Романа Жуковского. При Викторе Януковиче он возглавлял управление экономической политики администрации президента. Но Жуковский отказался от предложения Зеленского. Как и Игорь Коростелев — руководитель одного из оборонных конструкторских бюро, которого видели в качестве вице-премьера.
Генпрокурора Рябошапку должен сменить депутат Рады Сергей Ионушас. Он был юристом "Квартала 95", значился доверенным лицом Зеленского на президентских выборах. В парламенте уже собрали свыше двухсот подписей за отставку генпрокурора, голосование назначено на завтра.

"Соросята" остались

Депутат Рады предыдущего созыва Игорь Мосийчук подтверждает, что "у Гончарука не было никакого желания уходить". "Он отказывался подавать заявление, реально обратился в суд. Я только что говорил со своим источником об этом", — сообщил политик РИА Новости.
По словам Мосийчука, перестановки в кабмине — ослабление, но не поражение партии "соросят" (так называют выходцев из структур американского финансиста Джорджа Сороса). "Остаются министр юстиции Денис Малюська и культуры — Владимир Бородянский, стопроцентный "соросенок" — министр аграрной политики Тимофей Милованов. Так что это косметический ремонт фасада или перестановка кроватей известно где. Остался и (глава МВД. — Прим. ред.) Арсен Аваков, оказавшийся самым системным политиком и министром. Он решал даже те проблемы, которые не относились к нему напрямую. На фракции "соросята" хотели поднять вопрос Авакова, на что президент сказал: это не обсуждается", — объясняет Мосийчук.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии агентству отмечает, что "Гончарук сопротивлялся отставке, но президент нашел для него аргументы, и премьер согласился уйти".
"Во-первых, происходит дебогданизация правительства — увольнение связанных с предыдущим руководителем Офиса президента Андреем Богданом, во-вторых, уменьшается влияние западных партнеров и тех, кто ориентирован на Демократическую партию США, на политику", — полагает эксперт.
© РИА Новости / СтрингерРуслан Рябошапка
Руслан Рябошапка
© РИА Новости / Стрингер
Руслан Рябошапка
Новое правительство Бортник характеризует как "кабинет министров технократов-приспособленцев, которые умели работать при всех и со всеми".
Украинский политтехнолог Андрей Золотарев считает, что Зеленскому пришлось менять правительство, поскольку кабинет министров Гончарука зарекомендовал себя неэффективным со всех сторон. "Их финансовая политика, мягко говоря, вызывала вопросы, а Украину в этом году ждут пиковые выплаты по внешним долгам. Эти люди ни с кем не нашли общего языка, притом что у них были завышенными самооценка и амбиции. В результате олигархический кооператив выступил против агентов внешнего управления", — отмечает эксперт.
По мнению Золотарева, не менее, если не более важно, чем отставка премьера, увольнение генпрокурора. "За Рябошапку высказывались послы G7 и США, его основной задачей было уничтожение Генеральной прокуратуры, с этим он уже справился. Зеленский стал заложником его амбиций. Некомпетентность Рябошапки вызывала много вопросов, тем более что на этот пост могли быть назначены бывший генпрокурор Виктор Шокин или Андрей Портнов, имеющие отличную репутацию в профессиональной среде", — добавляет он.
Зеленский надеется спасти падающий рейтинг, но увольнение министров добавило ему врагов, уточняет Золотарев. "К национал-патриотам, которые его традиционно критиковали, сейчас присоединятся грантоеды. Тактическая победа над агентами внешнего влияния оборачивается тем, что президент, образно выражаясь, сел на растяжку, на шпагат. В украинской политике это опасно, судьба Леонида Кучмы и Виктора Януковича — тому пример", — заключает политтехнолог.
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Денис МалюськаВиктор ШокинЛеонид КучмаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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