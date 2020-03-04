ФАС оценила ситуацию с ценами на бензин

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Рост цен на бензин в РФ будет ниже уровня инфляции в следующие 10 лет благодаря введению демпфирующей надбавки, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
"У нас в прошлом году, в 2019-ом, когда демпфер был введен, ниже инфляции росли цены. И то же самое будет в обозримой перспективе, в ближайшие 10 лет", - сказал Артемьев, выступая в ходе "правительственного часа" в Госдуме.
В конце июня 2019 года истекли соглашения нефтяных компаний с ФАС и Минэнерго о стабилизации рынка топлива, которые предусматривали рост розничных цен в 2019 году в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение до 1,7% в рознице с января из-за роста НДС). После окончания соглашений цены на топливо сдерживают специальные налоговые механизмы.
Демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо внутри РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.
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