В Греции зафиксировали девятый случай заражения коронавирусом

АФИНЫ, 4 мар – РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Греции сообщило о девятом случае заражения новым коронавирусом – заболел грек в Патрах, посетивший Израиль и Египет. Это второй случай за день.

"Девятый подтвержденный случай коронавируса SARS-CoV-2 в нашей стране. Это грек, путешественник из Израиля и Египта, который госпитализирован в изолированном помещении в госпитале города Патры", - говорится в бюллетене Минздрава, который подписал профессор Сотирис Циодрас, представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу.

По его словам, сейчас проводится обширное отслеживание контактов пациента.

Заболевание диагностировано в греческом институте Пастера.

Утром в среду Минздрав сообщил о восьмом подтвержденном случае коронавируса в Греции. До этого три случая были подтверждены 1 марта. Первый случай заражения новым коронавирусом в Греции был выявлен 26 февраля в Салониках у 38-летней женщины, которая приехала из Италии.