Глава ФАС назвал электроэнергию хлебом экономики

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава ФАС Игорь Артемьев, комментируя вопрос об энерготарифах на Дальнем Востоке, сравнил электроэнергию с хлебом для экономики.
"Есть принятые программы парламентом и правительством, которые должны развивать наш Дальний Восток, и для того, чтобы это делать, нужно прежде всего, чтобы хлеб экономики, то есть электроэнергия, стоила ну хотя бы столько же, сколько стоит в европейской части, поэтому туда не шли никакие инвестиции, ничего не было", - сказал Артемьев, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.
В ряде регионов Дальнего Востока экономически обоснованный уровень тарифов на электроэнергию высокий. В 2017 году для Якутии, Чукотки, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей ввели механизм выравнивания энерготарифов со среднероссийскими. Сейчас тарифы в этих регионах субсидируются за счет надбавки к ценам на мощность потребителей оптового энергорынка европейской части России, Урала и Сибири.
Механизм действует до конца 2020 года, но обсуждается продление до 2028 года. Также в настоящее время обсуждается возможность изменения параметров механизма.