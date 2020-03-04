Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T15:55+0300
https://ria.ru/20200304/1568151765.html
Глава ФАС назвал электроэнергию хлебом экономики
https://cdn22.img.ria.ru/images/155513/53/1555135374_0:119:2777:1681_1036x0_80_0_0_4319962a359bcef82b0ff7911abc653c.jpg
РИА Новости

Глава ФАС назвал электроэнергию хлебом экономики

15:55 04.03.2020
607
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкИгорь Артемьев
Игорь Артемьев
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Игорь Артемьев. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава ФАС Игорь Артемьев, комментируя вопрос об энерготарифах на Дальнем Востоке, сравнил электроэнергию с хлебом для экономики.
"Есть принятые программы парламентом и правительством, которые должны развивать наш Дальний Восток, и для того, чтобы это делать, нужно прежде всего, чтобы хлеб экономики, то есть электроэнергия, стоила ну хотя бы столько же, сколько стоит в европейской части, поэтому туда не шли никакие инвестиции, ничего не было", - сказал Артемьев, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.
Продажа медицинских масок
Вчера, 13:01
ФАС рассказала о ситуации с ценами на медицинские маски
В ряде регионов Дальнего Востока экономически обоснованный уровень тарифов на электроэнергию высокий. В 2017 году для Якутии, Чукотки, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей ввели механизм выравнивания энерготарифов со среднероссийскими. Сейчас тарифы в этих регионах субсидируются за счет надбавки к ценам на мощность потребителей оптового энергорынка европейской части России, Урала и Сибири.
Механизм действует до конца 2020 года, но обсуждается продление до 2028 года. Также в настоящее время обсуждается возможность изменения параметров механизма.
Сотрудник санитарно-карантинного пункта проводит дистанционную термометрию пассажиров, прибывших в международный аэропорт Шереметьево
2 марта, 17:10
ФАС следит за ростом цен на авиабилеты из-за коронавируса
200003
Обсудить 0
РоссияДальний ВостокФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Госдума РФИгорь АртемьевЭкономика
Рекомендуем
Арт-объект на Казанской набережной в Туле
Город пряников, самоваров и оружия. На выходные — в Тулу
Лисица Тимофеевна в Кроноцком заповеднике
На Камчатке опубликовали фотографии весенней лисы Тимофеевны
На перерасчет становись
На перерасчет становись
Мэр Якутска Сардана Авксентьева
Мэр Якутска ответила на критику ее инициативы о налоге на собак
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково
В Якутске предложили ввести налог на собак
Собака
Зоозащитники прокомментировали идею ввести налог на собак в Якутии
Здание Федеральной антимонопольной службы России
ФАС оценила ситуацию с ценами на бензин
Новый логотип компании BMW
BMW сменила логотип
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали ситуацию с доходами россиян
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Боевики в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Самолеты ВКС России с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
В Пентагоне объяснили превосходство России в гиперзвуковом оружии
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
Под Рязанью нашли останки, вероятно, знакомой фигурантов дела "Сети"*
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга в Киеве
В Киеве рассказали об отказе России от украинской электроэнергии
Сирийские боевики обстреливают позиции правительственных сил в провинции Идлиб. 4 марта 2020
Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции
Здание Банка России в Москве
Ставка по вкладам первой десятки банков в РФ обновила рекорд падения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
Лента новостейМолния