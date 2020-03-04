Глава ФАС назвал электроэнергию хлебом экономики

"Есть принятые программы парламентом и правительством, которые должны развивать наш Дальний Восток, и для того, чтобы это делать, нужно прежде всего, чтобы хлеб экономики, то есть электроэнергия, стоила ну хотя бы столько же, сколько стоит в европейской части, поэтому туда не шли никакие инвестиции, ничего не было", - сказал Артемьев, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.