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2020-03-04T15:53+0300
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Зимний сезон в Сочи продлится до середины апреля
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РИА Новости

Зимний сезон в Сочи продлится до середины апреля

15:53 04.03.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающий на подъемнике на горнолыжном склоне в Красной Поляне
Отдыхающий на подъемнике на горнолыжном склоне в Красной Поляне
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Отдыхающий на подъемнике на горнолыжном склоне в Красной Поляне. Архивное фото
СОЧИ, 4 мар - РИА Новости. Зимний сезон в Сочи, в ходе которого на курорте уже отдохнули почти 730 тысяч человек, продлится до середины апреля, сообщает администрация города.
Из-за теплой погоды в Сочи горнолыжный сезон начался позже запланированного, только после 20 декабря. При этом до середины января снега в горах было недостаточно для открытия всех горнолыжных трасс. Ожидается, что и завершится горнолыжный сезон не в мае, как раньше.
"Зимний сезон в Сочи продлится до середины апреля... За этот период город посетили почти 730 тысяч человек. Специалисты прогнозируют, что итоговое число туристов за сезон может достичь 1,4 миллиона человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что доля иностранных гостей зимой в Сочи составляет порядка 3,5%, из них абсолютное большинство - около 40% - туристы из Израиля.
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"В целом увеличение турпотока по отношению к аналогичному показателю прошлого сезона возможно на 2,5%", - уточняют власти.
Основным событием зимнего сезона этого года стало появление единого ски-пасса, благодаря которому можно посетить трассы всех горных курортов в Сочи: "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна". Таким образом, общая зона катания составила более 177 километров. Для удобства обладателей ски-пассов между нижними станциями канатных дорог курсирует бесплатный автобус.
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"Эксперты отмечают в этом году повышенный спрос на размещение в отелях прибрежного кластера. Обуславливается это рядом факторов: в городе были подготовлены интересные праздничные программы, мероприятия, организованы трансферы на горнолыжные курорты из городских отелей и санаториев. При этом цены на побережье зачастую ниже, чем в горах при прочих равных условиях по категории отеля и уровню сервиса", - говорится в сообщении.
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