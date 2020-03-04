СОЧИ, 4 мар - РИА Новости. Зимний сезон в Зимний сезон в Сочи , в ходе которого на курорте уже отдохнули почти 730 тысяч человек, продлится до середины апреля, сообщает администрация города.

Из-за теплой погоды в Сочи горнолыжный сезон начался позже запланированного, только после 20 декабря. При этом до середины января снега в горах было недостаточно для открытия всех горнолыжных трасс. Ожидается, что и завершится горнолыжный сезон не в мае, как раньше.

"Зимний сезон в Сочи продлится до середины апреля... За этот период город посетили почти 730 тысяч человек. Специалисты прогнозируют, что итоговое число туристов за сезон может достичь 1,4 миллиона человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что доля иностранных гостей зимой в Сочи составляет порядка 3,5%, из них абсолютное большинство - около 40% - туристы из Израиля.

"В целом увеличение турпотока по отношению к аналогичному показателю прошлого сезона возможно на 2,5%", - уточняют власти.

Основным событием зимнего сезона этого года стало появление единого ски-пасса, благодаря которому можно посетить трассы всех горных курортов в Сочи: "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна". Таким образом, общая зона катания составила более 177 километров. Для удобства обладателей ски-пассов между нижними станциями канатных дорог курсирует бесплатный автобус.