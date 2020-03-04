Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-04T16:06+0300
https://ria.ru/20200304/1568151542.html
Лавров и Зариф провели телефонный разговор по ситуации в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565324008_0:71:2000:1196_1036x0_80_0_0_6150befc5a7745297d460ae83273fb91.jpg
РИА Новости

Лавров и Зариф провели телефонный разговор по ситуации в Сирии

15:53 04.03.2020 (обновлено: 16:06 04.03.2020)
337
© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили по телефону сирийское урегулирование в контексте договоренностей стран-гарантов астанинского формата, а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Состоялся предметный разговор по актуальным международным темам, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и сирийское урегулирование в контексте договоренностей стран-гарантов астанинского формата", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
3 марта, 08:00Обострение ситуации в Идлибе
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как астанинский формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Ситуация в городе Саракиб провинции Идлиб
Вчера, 12:07Обострение ситуации в Идлибе
Со щитом или на щите: как сирийская армия отстояла Саракиб
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.
*Запрещенная в России террористическая организация
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
520000
Обсудить 0
Война в СирииСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияВойна в СирииМохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровСирияИранВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в Идлибе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО призвал Россию и Сирию остановить эскалацию в Идлибе
Сирийские боевики обстреливают позиции правительственных сил в провинции Идлиб. 4 марта 2020
Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции
Здание Министерства иностранных дел Германии
В МИД Германии прокомментировали обострение ситуации в Идлибе
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Педерсен призвал Путина и Эрдогана найти решение ситуации в Идлибе
Сергей Железняк
В ГД прокомментировали намерение США поддержать Турцию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган проводит переговоры с главой Евросовета
Флаги ЕС
Парламент Болгарии не поддержал отмену антироссийских санкций ЕС
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе из-за обстрела
Ситуация в городе Саракеб провинции Идлиб
Евросоюз выделит 170 миллионов евро на гуманитарную помощь Сирии
Мюнхенская конференция по безопасности
Генсек НАТО обсудит поддержку Турции с главами минобороны Евросоюза
Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время пресс-конференции в Берлине
В Германии оценили перспективы создания зоны безопасности в Идлибе
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
В Турции рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
Мигранты на границе между Турцией и Грецией
В Греции опровергли сообщение о гибели мигранта на границе с Турцией
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
Россия пообещала оказать Ирану помощь в борьбе с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
Лента новостейМолния