В Белоруссии около 14,5 тысячи человек находятся под наблюдением

МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Около 14,5 тысячи человек находятся под меднаблюдением в Около 14,5 тысячи человек находятся под меднаблюдением в Белоруссии в связи с распространением коронавируса , в том числе это граждане, которые посещали страны с эпидемиологически неблагополучной ситуацией либо контактировали с уже инфицированными, сообщила в среду замминистра здравоохранения - главный санитарный врач республики Наталья Жукова.

Ранее в среду пресс-служба Минздрава сообщила, что шесть случаев заболевания новым типом коронавируса лабораторно подтверждено в Белоруссии, в том числе четыре – в Минске, еще два – в Витебской области. Первый случай заболевания COVID-19 в Белоруссии был зарегистрирован на прошлой неделе у иранца, который учится в одном из минских вузов.

"На сегодняшний день порядка 14,5 тысячи тех, кто либо находился в окружении (инфицированных – ред.), либо пересекал границу (Белоруссии – ред.), либо был в неблагополучных странах. Это суммарно за весь период", - рассказала Жукова журналистам.

По ее словам, в Белоруссии работают два контакт-центра для тех, кто прибывает из неблагополучных в плане распространения коронавируса стран. Эти граждане проходят обследование и находятся в карантине 14 дней. "На сегодняшний день около 300 человек оттуда уже выбыли. Часть людей находилась на медицинском наблюдении на дому. Часть еще находится под наблюдением", - уточнила Жукова.

Она считает, что мера предупредительного характера позволяет белорусской стороне минимизировать последствия появления возбудителя коронавирусной инфекции на территории страны и такая тактика будет продолжаться.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.