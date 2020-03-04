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В Белоруссии около 14,5 тысячи человек находятся под наблюдением
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РИА Новости

В Белоруссии около 14,5 тысячи человек находятся под наблюдением

15:52 04.03.2020
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© REUTERS / Vasily FedosenkoМашина скорой помощи в Белоруссии
Машина скорой помощи в Белоруссии
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Машина скорой помощи в Белоруссии . Архивное фото
МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Около 14,5 тысячи человек находятся под меднаблюдением в Белоруссии в связи с распространением коронавируса, в том числе это граждане, которые посещали страны с эпидемиологически неблагополучной ситуацией либо контактировали с уже инфицированными, сообщила в среду замминистра здравоохранения - главный санитарный врач республики Наталья Жукова.
Ранее в среду пресс-служба Минздрава сообщила, что шесть случаев заболевания новым типом коронавируса лабораторно подтверждено в Белоруссии, в том числе четыре – в Минске, еще два – в Витебской области. Первый случай заболевания COVID-19 в Белоруссии был зарегистрирован на прошлой неделе у иранца, который учится в одном из минских вузов.
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"На сегодняшний день порядка 14,5 тысячи тех, кто либо находился в окружении (инфицированных – ред.), либо пересекал границу (Белоруссии – ред.), либо был в неблагополучных странах. Это суммарно за весь период", - рассказала Жукова журналистам.
По ее словам, в Белоруссии работают два контакт-центра для тех, кто прибывает из неблагополучных в плане распространения коронавируса стран. Эти граждане проходят обследование и находятся в карантине 14 дней. "На сегодняшний день около 300 человек оттуда уже выбыли. Часть людей находилась на медицинском наблюдении на дому. Часть еще находится под наблюдением", - уточнила Жукова.
Она считает, что мера предупредительного характера позволяет белорусской стороне минимизировать последствия появления возбудителя коронавирусной инфекции на территории страны и такая тактика будет продолжаться.
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