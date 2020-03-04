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На Фарерских островах выявили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

На Фарерских островах выявили первый случай заражения коронавирусом

15:49 04.03.2020 (обновлено: 16:36 04.03.2020)
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CC BY 2.0 / Stefan Wisselink / GásadalurДеревня Гасадалур, Фарерские острова
Деревня Гасадалур, Фарерские острова
CC BY 2.0 / Stefan Wisselink / Gásadalur
Деревня Гасадалур, Фарерские острова. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 4 мар - РИА Новости. Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали на Фарерских островах, заболевший заразился во время поездки во Францию, сообщает в среду министерство здравоохранения региона.

"Речь идет о человеке, посещавшем конференцию в Париже в конце февраля. Его состояние в настоящий момент хорошее. Он и его семья находятся в карантине", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Мужчина вернулся из Парижа 24 февраля, 29 февраля у него проявились симптомы заболевания. В минувший вторник, 3 марта, он обратился к медикам после того, как узнал, что у некоторых из его коллег, также принимавших участие в мероприятии, подтвердили коронавирус. В настоящее время власти устанавливают, с кем контактировал мужчина после возвращения домой.
Фареры - автономный регион, расположенный на севере Атлантического океана, между Исландией и Ирландией, входит в состав Дании. На островах проживают около 50 тысяч человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаФарерские островаДанияВ мире
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