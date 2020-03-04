В Минске задержали мужчину, незаконно продававшего медицинские маски

МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Белорусская милиция задержала жителя Белорусская милиция задержала жителя Минска , который незаконно перепродавал через соцсети купленные в РФ медицинские защитные маски, изъято более 12 тысяч штук, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии.

В пятницу Минздрав сообщил, что в Белоруссии зарегистрирован первый завозной случай коронавируса нового типа, он выявлен у иранского студента БНТУ, который прибыл рейсом из Баку. В этой связи в ведомстве отмечали, что в республике нет никакой "чрезвычайщины" и поводов для паники, предпринимаются все необходимые меры. Между тем и в частных, и в государственных аптеках Минска пропали из продажи защитные маски. Как сообщали в Минздраве, столичные жители только за полдня, прошедших с момента официального сообщения о первом случае коронавируса, купили 70 тысяч защитных масок. Минздрав анонсировал новые поставки масок в белорусские аптеки. Сейчас, по официальным данным, в Белоруссии лабораторно подтверждено шесть случаев заболевания новым типом коронавируса, в том числе четыре – в Минске.

"Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РУВД столицы, УБЭП ГУВД Мингорисполкома и инспекции по налогам и сборам задержали 26-летнего минчанина, который незаконно реализовывал медицинские маски различного наименования", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, молодой человек приобретал их в России, а на территории Белоруссии продавал через соцсети по цене в несколько раз дороже, чем в аптеках. Задержание произошло в момент совершения сделки. Всего изъято 12,8 тысячи медицинских масок на общую сумму около 10,8 тысячи белорусских рублей (более 4,8 тысячи долларов).

В сообщении отмечается, что ранее минчанин к административной и уголовной ответственности не привлекался. "В настоящее время все медицинские изделия изъяты. В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность", - говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.