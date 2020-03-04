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В Минске задержали мужчину, незаконно продававшего медицинские маски
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РИА Новости

В Минске задержали мужчину, незаконно продававшего медицинские маски

15:47 04.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок в аптеке
Продажа медицинских масок в аптеке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Продажа медицинских масок в аптеке. Архивное фото
МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Белорусская милиция задержала жителя Минска, который незаконно перепродавал через соцсети купленные в РФ медицинские защитные маски, изъято более 12 тысяч штук, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии.
В пятницу Минздрав сообщил, что в Белоруссии зарегистрирован первый завозной случай коронавируса нового типа, он выявлен у иранского студента БНТУ, который прибыл рейсом из Баку. В этой связи в ведомстве отмечали, что в республике нет никакой "чрезвычайщины" и поводов для паники, предпринимаются все необходимые меры. Между тем и в частных, и в государственных аптеках Минска пропали из продажи защитные маски. Как сообщали в Минздраве, столичные жители только за полдня, прошедших с момента официального сообщения о первом случае коронавируса, купили 70 тысяч защитных масок. Минздрав анонсировал новые поставки масок в белорусские аптеки. Сейчас, по официальным данным, в Белоруссии лабораторно подтверждено шесть случаев заболевания новым типом коронавируса, в том числе четыре – в Минске.
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"Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РУВД столицы, УБЭП ГУВД Мингорисполкома и инспекции по налогам и сборам задержали 26-летнего минчанина, который незаконно реализовывал медицинские маски различного наименования", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, молодой человек приобретал их в России, а на территории Белоруссии продавал через соцсети по цене в несколько раз дороже, чем в аптеках. Задержание произошло в момент совершения сделки. Всего изъято 12,8 тысячи медицинских масок на общую сумму около 10,8 тысячи белорусских рублей (более 4,8 тысячи долларов).
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В сообщении отмечается, что ранее минчанин к административной и уголовной ответственности не привлекался. "В настоящее время все медицинские изделия изъяты. В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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