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Биография Игоря Уманского
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РИА Новости

Биография Игоря Уманского

20:59 04.03.2020
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© РИА Новости / Григорий ВасиленИсполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь Уманский
Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь Уманский
© РИА Новости / Григорий Василен
Игорь Иванович Уманский родился 9 января 1975 года в городе Припять Киевской области (Украина).
В 1997 году окончил магистратуру Киевского национального экономического университета.
Кандидат экономических наук (2012). В 2011-2013 годах одновременно с обучением в аспирантуре был старшим преподавателем кафедры экономики предприятия и корпоративного управления Одесской национальной академии связи имени Попова.
С 1997 по 1998 год – ведущий, главный специалист отдела инфраструктуры инвестиционной деятельности и международного инвестиционного сотрудничества Национального агентства Украины по вопросам развития и европейской интеграции.
В 1998-2000 годах занимал должность эксперта службы вице-премьер-министра Украины по вопросам экономики.
В 2000-2001 годах – заместитель руководителя группы советников министра экономики и руководителя департамента структурной политики в Минэкономики.
С 2001 по 2003 год Уманский работал заместителем государственного секретаря Министерства экономики и по вопросам евроинтеграции Украины.
В 2004-2005 годах – директор департамента работы с проблемными банками генерального департамента банковского надзора Национального банка Украины.
В 2005-2006 годах занимал должность заместителя главы правления ОАО "Укртранснафта".
В мае-октябре 2007 года – заместитель председателя правления Государственного ипотечного учреждения.
С октября 2007 по январь 2008 года Игорь Уманский был заместителем главы Государственного агентства по инвестициям и инновациям.
С января 2008 по март 2010 года – первый заместитель министра финансов Украины Виктора Пинзеника. После его отставки в 2009 году исполнял обязанности министра финансов.
В 2014 году был членом совета Gase Energy, Ltd (США).
С октября 2014 года по декабрь 2015 года – первый заместитель министра финансов Украины Натальи Яресько.
12 октября 2016 года был назначен внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.
4 марта 2019 года был снят с должности внештатного советника.
Игорь Уманский женат, у него три дочери.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Игорь УманскийУкраинаСправки
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