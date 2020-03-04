Биография Игоря Уманского

В 1997 году окончил магистратуру Киевского национального экономического университета.

Кандидат экономических наук (2012). В 2011-2013 годах одновременно с обучением в аспирантуре был старшим преподавателем кафедры экономики предприятия и корпоративного управления Одесской национальной академии связи имени Попова.

С 1997 по 1998 год – ведущий, главный специалист отдела инфраструктуры инвестиционной деятельности и международного инвестиционного сотрудничества Национального агентства Украины по вопросам развития и европейской интеграции.

В 1998-2000 годах занимал должность эксперта службы вице-премьер-министра Украины по вопросам экономики.

В 2000-2001 годах – заместитель руководителя группы советников министра экономики и руководителя департамента структурной политики в Минэкономики.

С 2001 по 2003 год Уманский работал заместителем государственного секретаря Министерства экономики и по вопросам евроинтеграции Украины

В 2004-2005 годах – директор департамента работы с проблемными банками генерального департамента банковского надзора Национального банка Украины.

В 2005-2006 годах занимал должность заместителя главы правления ОАО "Укртранснафта".

В мае-октябре 2007 года – заместитель председателя правления Государственного ипотечного учреждения.

С октября 2007 по январь 2008 года Игорь Уманский был заместителем главы Государственного агентства по инвестициям и инновациям.

С января 2008 по март 2010 года – первый заместитель министра финансов Украины Виктора Пинзеника. После его отставки в 2009 году исполнял обязанности министра финансов.

В 2014 году был членом совета Gase Energy, Ltd (США).

С октября 2014 года по декабрь 2015 года – первый заместитель министра финансов Украины Натальи Яресько.

12 октября 2016 года был назначен внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.

4 марта 2019 года был снят с должности внештатного советника.

Игорь Уманский женат, у него три дочери.