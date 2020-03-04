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2020-03-04T15:43+0300
https://ria.ru/20200304/1568150978.html
Парламент Болгарии не поддержал отмену антироссийских санкций ЕС
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РИА Новости

Парламент Болгарии не поддержал отмену антироссийских санкций ЕС

15:43 04.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Парламент Болгарии проголосовал против отмены санкций Евросоюза в отношении России, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Резолюция была предложена депутатами-социалистами, которые воспользовались тем, что в первую среду месяца каждая партия на ротационной основе имеет право выносить свои инициативы для внеочередного голосования. По мнению авторов инициативы, антироссийские санкции ЕС за прошедшие несколько лет доказали свою неэффективность.
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Во время дебатов отмечалось, что даже в случае ее одобрения резолюция не будет носить обязывающий характер для правительства страны, а лишь обозначит политическую волю законодателей.
В поддержку отмены антироссийских санкций проголосовали 82 депутата, а 111 высказались против или воздержались - таким образом, предложение социалистов было отвергнуто.
Представитель правящей партии ГЕРБ Джемма Грозданова, депутаты которой голосовали против инициативы, заявила, что существующие санкции не означают ухудшения российско-болгарских отношений. В доказательство она сослалась на договоренности с "Газпромом", который, как стало известно накануне, согласился снизить на 40% цены на природный газ для болгарских потребителей.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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Спецпосланник Макрона: санкции ЕС против России нанесли ущерб Европе
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РоссияГазпромЕвросоюзБолгарияЭкономика
Популярные комментарии
Мдаа. РФ снизила нам цену на газ на 40%, но мы все равно будем голосовать против нее. Вот уж братушки, врагов не надо с такими "родственничками".
4 марта, 15:51
llevone2017
2600100
Полагаю что не стоит Эрдогана останавливать в его стремлении открыть границы с ЕС для беженцев. Видать зря царь-батюшка их от Османов избавил. Ну пусть вкушают тогда новые реалии
4 марта, 15:54
Eugene Citizen
1300100
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