Синоптики рассказали, сколько светило солнце этой зимой в Москве

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Жители Москвы за прошедшую зиму получили всего 72 часа или 59% от сезонной нормы солнечного сияния, сообщает портал "Метеоновости".
"Прошедшая зима оказалась чрезмерно щедрой на тепло, но скудной на солнце. При сезонной норме 123 часа солнечного сияния, по данным обсерватории МГУ, жители столицы получили всего 72 часа, или 59% нормы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самым скудным на солнечные лучи оказался декабрь - солнце светило всего 8 часов. Январь радовал столичных жителей солнцем всего 11 часов. В феврале москвичи тоже недополучили около 20 часов.
"Похожая ситуация с дефицитом солнечного света наблюдалась в Москве в зимний сезон 2003-2004 годов, тогда солнце за зиму светило всего 69 часов. Недостаток солнечного света сказывался на настроении москвичей и их самочувствии", - уточняется в сообщении.