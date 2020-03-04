Синоптики рассказали, сколько светило солнце этой зимой в Москве

"Похожая ситуация с дефицитом солнечного света наблюдалась в Москве в зимний сезон 2003-2004 годов, тогда солнце за зиму светило всего 69 часов. Недостаток солнечного света сказывался на настроении москвичей и их самочувствии", - уточняется в сообщении.