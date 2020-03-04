В Твери госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

Машина скорой помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Мужчина госпитализирован в Мужчина госпитализирован в Твери с подозрением на коронавирус , сообщило правительство Тверской области.

В среду губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросу предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области. В совещании приняли участие руководители управления Роспотребнадзора по Тверской области, регионального министерства здравоохранения и других ведомств.

"В частности, рассматривался случай обращения 4 марта этого года в ООО "Клиника Эксперт Тверь" мужчины с диагнозом "пневмония". Сотрудниками клиники была заподозрена у пациента коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.

По словам Рудени, как и требует регламент, на место выехали сотрудники скорой помощи в специальных защитных костюмах, больной сдал необходимый анализ. "Сейчас он размещен в мельцеровском боксе Калининской ЦРБ, в течение нескольких часов мы получим заключение от Роспотребнадзора", – отметил губернатор.

Сообщается, что анализы отправлены в областной центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области. Результаты исследования и окончательный диагноз станут известны в течение нескольких часов.

"Кроме того, специалистами Роспотребнадзора по Тверской области проведена заключительная дезинфекция в очаге заболевания – как по месту обращения в медицинское учреждение, так и по месту проживания пациента. Также проведена дезинфекция санитарного транспорта, которым больной был доставлен в ГБУЗ "Калининская центральная районная клиническая больница", - информируют власти.

Они не уточняют, по какой причине у мужчины заподозрили коронавирус. По данным местных СМИ, он не был за границей, но общался с иностранцами.

По состоянию на 4 марта, на территории Тверской области коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Эпидемическая обстановка по новой коронавирусной инфекции находится на особом контроле Министерства здравоохранения Тверской области и Управления Роспотребнадзора по Тверской области, информирует правительство региона.