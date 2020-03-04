Роскомнадзор внес фейки о коронавирусе в реестр запрещенной информации

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. по требованию Генпрокуратуры внес недостоверные данные из соцсетей о новой Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес недостоверные данные из соцсетей о новой коронавирусной инфекции в реестр запрещенной информации.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в представлении указаны ссылки на материалы во " ВКонтакте " и Facebook.

Генпрокуратура признала, что в этих сообщениях содержится недостоверная общественно значимая информация, грозящая массовыми нарушениями общественного порядка и безопасности.

В соответствии с законом, Роскомнадзор ограничивает доступ к этим ресурсам и "направляет уведомления владельцам площадок либо хостинг-провайдерам".

В пресс-службе ведомства уточнили, что информация распространяется с аккаунтов пользователей.

В свою очередь, президент "Лиги здоровья нации" Лео Бокерия предложил создать кол-центр, в котором россияне могли бы получить достоверную информацию о коронавирусе.

От нового заболевания в Китае уже умер 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели.