Роскомнадзор внес фейки о коронавирусе в реестр запрещенной информации

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес недостоверные данные из соцсетей о новой коронавирусной инфекции в реестр запрещенной информации.
В пресс-службе ведомства уточнили, что в представлении указаны ссылки на материалы во "ВКонтакте" и Facebook.
Генпрокуратура признала, что в этих сообщениях содержится недостоверная общественно значимая информация, грозящая массовыми нарушениями общественного порядка и безопасности.
В соответствии с законом, Роскомнадзор ограничивает доступ к этим ресурсам и "направляет уведомления владельцам площадок либо хостинг-провайдерам".
В пресс-службе ведомства уточнили, что информация распространяется с аккаунтов пользователей.
В свою очередь, президент "Лиги здоровья нации" Лео Бокерия предложил создать кол-центр, в котором россияне могли бы получить достоверную информацию о коронавирусе.
От нового заболевания в Китае уже умер 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели.
За пределами КНР случаи заражения зафиксировали, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число инфицированных превысило десять тысяч, скончались более 160 человек.