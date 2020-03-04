Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T16:01+0300
https://ria.ru/20200304/1568150737.html
Роскомнадзор внес фейки о коронавирусе в реестр запрещенной информации
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568151056_0:214:2931:1863_1036x0_80_0_0_a6e5e63f0f6f1b496133043d8d023b33.jpg
РИА Новости

Роскомнадзор внес фейки о коронавирусе в реестр запрещенной информации

15:37 04.03.2020 (обновлено: 16:01 04.03.2020)
7678
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедики отдельного режимного корпуса Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина
Медики отдельного режимного корпуса Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес недостоверные данные из соцсетей о новой коронавирусной инфекции в реестр запрещенной информации.
В пресс-службе ведомства уточнили, что в представлении указаны ссылки на материалы во "ВКонтакте" и Facebook.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Вчера, 14:21
В Минкомсвязи напомнили о наказании за фейки о СOVID-19
Генпрокуратура признала, что в этих сообщениях содержится недостоверная общественно значимая информация, грозящая массовыми нарушениями общественного порядка и безопасности.
В соответствии с законом, Роскомнадзор ограничивает доступ к этим ресурсам и "направляет уведомления владельцам площадок либо хостинг-провайдерам".
В пресс-службе ведомства уточнили, что информация распространяется с аккаунтов пользователей.
В свою очередь, президент "Лиги здоровья нации" Лео Бокерия предложил создать кол-центр, в котором россияне могли бы получить достоверную информацию о коронавирусе.
Здание Центрального банка РФ
Вчера, 15:29
ЦБ оценил влияние распространения коронавируса на российскую экономику
От нового заболевания в Китае уже умер 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели.
За пределами КНР случаи заражения зафиксировали, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число инфицированных превысило десять тысяч, скончались более 160 человек.
1271230425
Обсудить 14
Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
Популярные комментарии
Согласен. Нечего панику разводить. Обычная простуда.
4 марта, 15:53
Я В ТАНКЕ
720009
Да, помним помним, а ещё заблокировал телеграмм ^_^
4 марта, 16:32
МММини Мы
501028
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал об идущих из-за границы фейках по коронавирусу
Сотрудники ФСБ России
В Твери разоблачили ячейку террористов
Сирийские боевики обстреливают позиции правительственных сил в провинции Идлиб. 4 марта 2020
Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали ситуацию с доходами россиян
Девочки Луна и Деми (справа) с врожденным невусом
Еще одна девочка из США прилетает к врачам в Краснодар удалять пятно
Новый логотип компании BMW
BMW сменила логотип
Актер Алексей Панин
Алексей Панин рассказал, куда хочет уехать из России
Стройка
Житель Курской области по частям "украл" дом соседа
Самолеты ВКС России с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
В Пентагоне объяснили превосходство России в гиперзвуковом оружии
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Смирнов усомнился в необходимости образования для девочек
Участники группы LITTLE BIG во время концерта в Москве
Украинская певица оказалась в центре скандала из-за поста о Little Big
Пенсионное удостоверение
Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Боевики в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
Под Рязанью нашли останки, вероятно, знакомой фигурантов дела "Сети"*
Машина скорой помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина
В Твери госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
01:34Сандерс выпустил ролик с комплиментами Обамы в свой адрес
01:28В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом
Лента новостейМолния