ЦБ назвал факторы, влияющие на принятие решения по ключевой ставке

"Что касается денежно-кредитной политики, то что мы сейчас видим, исходя из данных. Во-первых, пока данные по экономике показывают, что краткосрочные дезинфляционные риски продолжают преобладать. Конечно, появились новые проинфляционные риски, правда, нам еще нужно будет уточнить и оценить и их масштаб, и длительность их влияния, и в том числе влияние на инфляционные ожидания", - отметила Юдаева.

"Мы также будем следить за развитием ситуации в мировой экономике, на финансовых рынках. В частности, за ситуацией с глобальными процентными ставками и премиями за риск. И при принятии решения по ДКП мы будем ориентироваться и на новые оценки сценариев развития российской экономики, и на баланс рисков для экономики и для инфляции", - добавила она.