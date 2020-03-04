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2020-03-04T15:34+0300
https://ria.ru/20200304/1568150591.html
ЦБ назвал факторы, влияющие на принятие решения по ключевой ставке
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РИА Новости

ЦБ назвал факторы, влияющие на принятие решения по ключевой ставке

15:34 04.03.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Банк России при принятии решении по ключевой ставке будет, как и всегда, оценивать баланс рисков для экономики и инфляции, а также ориентироваться на новые сценарии развития российской экономики, заявила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.
ФРС США во вторник неожиданно, на внеочередном заседании понизила учетную ставку сразу до 1-1,25% с 1,5-1,75% после обвала рынков в конце февраля из-за коронавируса. Некоторые аналитики высказывали мнение, что это сигнал для ЦБ РФ также снизить ключевую ставку.
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"Что касается денежно-кредитной политики, то что мы сейчас видим, исходя из данных. Во-первых, пока данные по экономике показывают, что краткосрочные дезинфляционные риски продолжают преобладать. Конечно, появились новые проинфляционные риски, правда, нам еще нужно будет уточнить и оценить и их масштаб, и длительность их влияния, и в том числе влияние на инфляционные ожидания", - отметила Юдаева.
"Мы также будем следить за развитием ситуации в мировой экономике, на финансовых рынках. В частности, за ситуацией с глобальными процентными ставками и премиями за риск. И при принятии решения по ДКП мы будем ориентироваться и на новые оценки сценариев развития российской экономики, и на баланс рисков для экономики и для инфляции", - добавила она.
Очередное заседание совета директоров ЦБ по процентной политике намечено на 20 марта.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыКсения ЮдаеваФедеральная резервная система СШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)СШАЭкономика
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