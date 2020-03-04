ЦБ назвал факторы, влияющие на принятие решения по ключевой ставке

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Банк России при принятии решении по ключевой ставке будет, как и всегда, оценивать баланс рисков для экономики и инфляции, а также ориентироваться на новые сценарии развития российской экономики, заявила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.
ФРС США во вторник неожиданно, на внеочередном заседании понизила учетную ставку сразу до 1-1,25% с 1,5-1,75% после обвала рынков в конце февраля из-за коронавируса. Некоторые аналитики высказывали мнение, что это сигнал для ЦБ РФ также снизить ключевую ставку.
"Что касается денежно-кредитной политики, то что мы сейчас видим, исходя из данных. Во-первых, пока данные по экономике показывают, что краткосрочные дезинфляционные риски продолжают преобладать. Конечно, появились новые проинфляционные риски, правда, нам еще нужно будет уточнить и оценить и их масштаб, и длительность их влияния, и в том числе влияние на инфляционные ожидания", - отметила Юдаева.
"Мы также будем следить за развитием ситуации в мировой экономике, на финансовых рынках. В частности, за ситуацией с глобальными процентными ставками и премиями за риск. И при принятии решения по ДКП мы будем ориентироваться и на новые оценки сценариев развития российской экономики, и на баланс рисков для экономики и для инфляции", - добавила она.
Очередное заседание совета директоров ЦБ по процентной политике намечено на 20 марта.
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