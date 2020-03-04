В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1015 человек

Камеры на входе в выставочный комплекс "Макухари мессе" в японском городе Тиба, фиксирующие температуру посетителей

Камеры на входе в выставочный комплекс "Макухари мессе" в японском городе Тиба, фиксирующие температуру посетителей

ТОКИО, 4 мар - РИА Новости. Число заразившихся новым Число заразившихся новым коронавирусом Японии достигло 1015, что на 16 человек больше, чем было днем ранее, передает телеканал NHK.

По его данным, большая часть инфицированных - 706 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который с 5 по 19 февраля находился на карантине в Японии.

Число погибших за сутки не изменилось - умерли 12 человек, в том числе шестеро с круизного судна.

Вирус в конце прошлого года начал распространяться с территории Китая. Власти этой страны 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.