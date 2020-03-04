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В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1015 человек
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РИА Новости

В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1015 человек

15:34 04.03.2020
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоКамеры на входе в выставочный комплекс "Макухари мессе" в японском городе Тиба, фиксирующие температуру посетителей
Камеры на входе в выставочный комплекс Макухари мессе в японском городе Тиба, фиксирующие температуру посетителей
© РИА Новости / Иван Захарченко
Камеры на входе в выставочный комплекс "Макухари мессе" в японском городе Тиба, фиксирующие температуру посетителей
ТОКИО, 4 мар - РИА Новости. Число заразившихся новым коронавирусом в Японии достигло 1015, что на 16 человек больше, чем было днем ранее, передает телеканал NHK.
По его данным, большая часть инфицированных - 706 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который с 5 по 19 февраля находился на карантине в Японии.
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Вирус в конце прошлого года начал распространяться с территории Китая. Власти этой страны 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЯпонияВ мире
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