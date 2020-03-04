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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-03-04T15:34+0300
https://ria.ru/20200304/1568150536.html
Выплаты приезжающим на Ямал медикам увеличили вдвое
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564859435_0:346:2868:1959_1036x0_80_0_0_b02f2ae7886cbc1d7bcd2abbfc18990d.jpg
РИА Новости

Выплаты приезжающим на Ямал медикам увеличили вдвое

15:34 04.03.2020
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкОфтальмологическая операция в больнице №2 г. Белгорода
Офтальмологическая операция в больнице №2 г. Белгорода
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Выплаты приезжающим на Ямал медикам по программе "Земский доктор" увеличены вдвое, до 2 миллионов рублей, сообщает в среду пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"На Ямале, как и на территории всей арктической зоны, в два раза увеличены выплаты земским докторам – с 1 миллиона до 2 миллионов рублей, а земским фельдшерам – с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Решение было принято на федеральном уровне, правительство ЯНАО поддержало инициативу", - говорится в сообщении.
По словам первого заместителя директора департамента здравоохранения ЯНАО Кирилла Трапезникова, в настоящее время департаментом здравоохранения округа проводится работа по утверждению перечня вакантных должностей медицинских работников для получения единовременной компенсационной выплаты в 2020 году в соответствии с государственной программой РФ "Развитие здравоохранения".
"Воспользоваться таким правом могут врачи и фельдшеры. Первые могут рассчитывать на сумму в два миллиона рублей, вторые - на один миллион рублей", – приводятся в сообщении слова Трапезникова.
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Согласно программе, земский доктор и земский фельдшер, получив выплаты, должны отработать на территории округа пять лет. За прошлый год благодаря программе на Ямал приехали 15 земских врачей и пять фельдшеров. В профильном департаменте отмечают, что сложнее всего привлечь специалистов в Ямальский и Тазовский районы, где самые тяжелые климатические условия. Так, на сегодняшний день в Тазовском районе не хватает фельдшера, врача-фтизиатра, эндокринолога. В Ямальском районе не хватает фельдшера, эндокринолога и детского педиатра. Увеличенные выплаты, уверены в ведомстве, помогут решить эту проблему.
Как неоднократно подчеркивал во время выступлений губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, для региона привлечение квалифицированных кадров в медицину – одна из важнейших задач. Именно поэтому глава региона принял решение с начала 2020 года изменить систему накопления северной надбавки к зарплате. Специалисты бюджетной сферы, в том числе медперсонал, теперь получают максимальные 80% с первого дня работы в округе, уточняют власти.
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