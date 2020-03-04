Выплаты приезжающим на Ямал медикам увеличили вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Выплаты приезжающим на Выплаты приезжающим на Ямал медикам по программе "Земский доктор" увеличены вдвое, до 2 миллионов рублей, сообщает в среду пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"На Ямале, как и на территории всей арктической зоны, в два раза увеличены выплаты земским докторам – с 1 миллиона до 2 миллионов рублей, а земским фельдшерам – с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Решение было принято на федеральном уровне, правительство ЯНАО поддержало инициативу", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя директора департамента здравоохранения ЯНАО Кирилла Трапезникова, в настоящее время департаментом здравоохранения округа проводится работа по утверждению перечня вакантных должностей медицинских работников для получения единовременной компенсационной выплаты в 2020 году в соответствии с государственной программой РФ "Развитие здравоохранения".

"Воспользоваться таким правом могут врачи и фельдшеры. Первые могут рассчитывать на сумму в два миллиона рублей, вторые - на один миллион рублей", – приводятся в сообщении слова Трапезникова.

Согласно программе, земский доктор и земский фельдшер, получив выплаты, должны отработать на территории округа пять лет. За прошлый год благодаря программе на Ямал приехали 15 земских врачей и пять фельдшеров. В профильном департаменте отмечают, что сложнее всего привлечь специалистов в Ямальский и Тазовский районы, где самые тяжелые климатические условия. Так, на сегодняшний день в Тазовском районе не хватает фельдшера, врача-фтизиатра, эндокринолога. В Ямальском районе не хватает фельдшера, эндокринолога и детского педиатра. Увеличенные выплаты, уверены в ведомстве, помогут решить эту проблему.