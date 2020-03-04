ЦБ оценил влияние распространения коронавируса на российскую экономику

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Прямое влияние распространяющегося в мире Прямое влияние распространяющегося в мире коронавируса на российскую экономику минимальное, ситуация в экономике и на финансовых рынках в стране достаточно стабильная, однако требует постоянного наблюдения и взвешенности в принятии решений, в случае необходимости ЦБ готов задействовать все инструменты, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева

"Много вопросов поступило в связи с коронавирусом, в связи с этим хотелось бы сказать следующее. Прямое влияние на нашу экономику минимальное, есть косвенное влияние через изменение ситуации в других странах, но в целом, если оценивать ситуацию с экономикой, с финансовыми рынками на сегодняшний день она достаточна стабильная, но при этом она требует постоянного наблюдения, взвешенности в принятии решений", - сказала Юдаева.

"Мы как всякий любой другой Центральный банк в первую очередь заботимся над тем, чтобы минимизировать или купировать риски этой ситуации и для финансовой стабильности, и для экономики", - добавила она.

При этом первый зампред ЦБ подчеркнула, что регулятор при необходимости готов задействовать все необходимые инструменты для поддержания финансовой стабильности.