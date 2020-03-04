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2020-03-04T15:29+0300
https://ria.ru/20200304/1568150074.html
ЦБ оценил влияние распространения коронавируса на российскую экономику
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РИА Новости

ЦБ оценил влияние распространения коронавируса на российскую экономику

15:29 04.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Прямое влияние распространяющегося в мире коронавируса на российскую экономику минимальное, ситуация в экономике и на финансовых рынках в стране достаточно стабильная, однако требует постоянного наблюдения и взвешенности в принятии решений, в случае необходимости ЦБ готов задействовать все инструменты, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
"Много вопросов поступило в связи с коронавирусом, в связи с этим хотелось бы сказать следующее. Прямое влияние на нашу экономику минимальное, есть косвенное влияние через изменение ситуации в других странах, но в целом, если оценивать ситуацию с экономикой, с финансовыми рынками на сегодняшний день она достаточна стабильная, но при этом она требует постоянного наблюдения, взвешенности в принятии решений", - сказала Юдаева.
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"Мы как всякий любой другой Центральный банк в первую очередь заботимся над тем, чтобы минимизировать или купировать риски этой ситуации и для финансовой стабильности, и для экономики", - добавила она.
При этом первый зампред ЦБ подчеркнула, что регулятор при необходимости готов задействовать все необходимые инструменты для поддержания финансовой стабильности.
"Что касается финансовой стабильности, то все инструменты у нас есть - инструменты быстрого реагирования, давно разработаны, неоднократно раньше использовались, и мы безусловно готовы при необходимости задействовать те инструменты, которые будут нужны", - резюмировала Юдаева.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыКсения ЮдаеваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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