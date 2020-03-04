Адвокат экс-главы Армении Кочаряна подал в суд против СНБ

По ее словам, поводом для обращения в суд стал репортаж в эфире общественного телевидения, в котором говорится, что Орбелян в 2019 году якобы периодически, в нарушение установленного порядка, посещал Конституционный суд, что, по утверждению истца, не соответствует действительности.