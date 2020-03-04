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2020-03-04T15:28+0300
https://ria.ru/20200304/1568149932.html
Адвокат экс-главы Армении Кочаряна подал в суд против СНБ
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РИА Новости

Адвокат экс-главы Армении Кочаряна подал в суд против СНБ

15:28 04.03.2020
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© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Арам Нерсесян
Роберт Кочарян в суде. Архивное фото
ЕРЕВАН, 4 мар – РИА Новости. Адвокат бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Арам Орбелян подал судебный иск за клевету против Службы национальной безопасности и общественного телевидения страны, сообщила в среду РИА Новости представитель адвоката в суде Нарине Бегларян.
"Орбелян подал иск против СНБ и общественного телевидения, требуя опровергнуть являющиеся клеветническими сведения и возместить нанесенный клеветой ущерб", - сказала Бегларян.
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По ее словам, поводом для обращения в суд стал репортаж в эфире общественного телевидения, в котором говорится, что Орбелян в 2019 году якобы периодически, в нарушение установленного порядка, посещал Конституционный суд, что, по утверждению истца, не соответствует действительности.
По словам Бегларян, согласно репортажу, источником этой информации была Служба нацбезопасности.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Следствие обвиняет Кочаряна, Оганяна и Хачатурова по статье "свержение конституционного строя".
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Юрий ХачатуровОДКБСейран ОганянРоберт КочарянАрменияВ мире
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