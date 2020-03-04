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2020-03-04T15:58+0300
https://ria.ru/20200304/1568149821.html
В Твери разоблачили ячейку террористов
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РИА Новости

В Твери разоблачили ячейку террористов

15:26 04.03.2020 (обновлено: 15:58 04.03.2020)
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© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Сотрудники ФСБ разоблачили в Твери ячейку международной террористической организации, члены которой занимались "ресурсной поддержкой" боевиков, сообщило региональное управление спецслужбы.
"Лидер террористической ячейки участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирии", — говорится в релизе.
При этом не уточняется, был ли задержан лидер ячейки. В нее входили уроженцы одной из республик Центральной Азии.
Возбуждены уголовные дела об участии в террористической организации и содействии террористам. Отдельное уголовное дело завели на тех, кто был в курсе деятельности экстремистов, но не доложил об этом силовикам.
Спецслужба выясняет, кто еще причастен к работе ячейки.
Сотрудник ФСБ
3 марта, 11:15
В России за год предотвратили 34 теракта
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СирияТверьПроисшествия
Популярные комментарии
Пора, пора со двора "представителей Центральной Азии".
4 марта, 16:16
elya.velichutina
2620002
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