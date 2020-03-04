В Твери разоблачили ячейку террористов

"Лидер террористической ячейки участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирии", — говорится в релизе.
При этом не уточняется, был ли задержан лидер ячейки. В нее входили уроженцы одной из республик Центральной Азии.
Возбуждены уголовные дела об участии в террористической организации и содействии террористам. Отдельное уголовное дело завели на тех, кто был в курсе деятельности экстремистов, но не доложил об этом силовикам.
Спецслужба выясняет, кто еще причастен к работе ячейки.
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