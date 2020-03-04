В Твери разоблачили ячейку террористов

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Сотрудники Сотрудники ФСБ разоблачили в Твери ячейку международной террористической организации, члены которой занимались "ресурсной поддержкой" боевиков, сообщило региональное управление спецслужбы.

"Лидер террористической ячейки участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирии ", — говорится в релизе.

При этом не уточняется, был ли задержан лидер ячейки. В нее входили уроженцы одной из республик Центральной Азии.

Возбуждены уголовные дела об участии в террористической организации и содействии террористам. Отдельное уголовное дело завели на тех, кто был в курсе деятельности экстремистов, но не доложил об этом силовикам.