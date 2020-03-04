Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T15:24+0300
https://ria.ru/20200304/1568149676.html
Эксперт оценил первые итоги "супервторника" в США
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568127408_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_920f58ca096a78941978a8477ad1bd7e.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил первые итоги "супервторника" в США

15:24 04.03.2020
2442
© РИА Новости / Михаил ТургиевСторонники Джо Байдена отмечают успех своего кандидата в штате Виргиния
Сторонники Джо Байдена отмечают успех своего кандидата в штате Виргиния
© РИА Новости / Михаил Тургиев
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Предварительные результаты праймериз Демократической партии в США говорят о том, что соперничество между бывшим вице-президентом США Джо Байденом и сенатором Берни Сандерсом будет острым, и Сандерса в этой гонке будет сложно остановить, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.
На праймериз во вторник распределялись 1357 делегатов на партийный съезд. Это примерно треть от 3979 избираемых делегатов съезда. Для выдвижения в президенты необходим 1991 голос. Всего во вторник голосовало 14 штатов, американцы за рубежом и жители Американского Самоа в Тихом океане.
Сторонники президента США Дональда Трампа во время его предвыборного выступления в штате Нью-Гэмпшир
3 марта, 08:00
Расист, коммунист и любимец черных. Кого выберут в "супервторник"
"Окончательный подсчет голосов не закончен. Главный приз - это Калифорния и Техас. В Калифорнии - более 400 делегатов, а в Техасе - более 200. Вместе два этих штата дают 600 голосов, а это почти половина от всех 14 штатов", - пояснил эксперт. Он напомнил, что Байдену предсказывали победу в южных небольших штатах, и действительно так и получилось.
"Южные штаты с большим количеством чернокожего населения поддержали Байдена. Для внутренней конкуренции это плюс - для того, чтобы номинации добиться", - отметил Рогулев, добавив, при этом, что в дальнейшем победа в южных штатах не имеет большого значения, так как они в итоге будут за республиканцами.
По предварительным данным, Байден выиграл в не менее чем в восьми штатах - Техасе, Виргинии, Северной Каролине, Теннесси, Алабаме, Миннесоте, Массачусетс, Арканзасе и Оклахоме, в то время как Сандерс - четырех (Калифорния, Вермонт, Колорадо и Юта). "Это говорит о том, что соперничество между Байденом и Сандерсом будет очень острое. Демократическая партия всячески стремится к тому, чтобы, в том числе и закулисным образом, повлиять на других кандидатов, которые как раз перед праймериз в этих 14 штатах отказались, причем официально, поддержали Байдена", - заявил политолог.
"Окончательно вывод делать непросто, но выборы показывают, что Берни Сандерса остановить будет довольно сложно тоже", - заключил аналитик.
Единый кандидат от демократов будет выбран на съезде в июле. Всеобщие выборы президента США пройдут 3 ноября.
Кандидат в президенты США демократ Берни Сандерс
24 февраля, 08:00
Это позор: Трамп и его главный противник объявлены "проектами Путина"
1082112
Обсудить 0
Берни СандерсДжозеф БайденДемократическая партия СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Эксперты оценили шансы Байдена на президентских выборах в США
Афганистан
В Афганистане военные уничтожили 17 талибов
Самолеты ВКС России с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
В Пентагоне объяснили превосходство России в гиперзвуковом оружии
Сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Греция обвинила Турцию в вооружении беженцев газовыми гранатами
Сирийские боевики обстреливают позиции правительственных сил в провинции Идлиб. 4 марта 2020
Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции
Сотрудники ФСБ России
В Твери разоблачили ячейку террористов
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Боевики в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Российские туристы в Анталье
Анталья рассчитывает принять шесть миллионов россиян в этом году
Мигранты на границе между Турцией и Грецией
В Греции опровергли сообщение о гибели мигранта на границе с Турцией
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Асад назвал следующую после Идлиба цель сирийской армии
Сергей Железняк
В ГД прокомментировали намерение США поддержать Турцию в Идлибе
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга в Киеве
В Киеве рассказали об отказе России от украинской электроэнергии
Медики отдельного режимного корпуса Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина
Роскомнадзор внес фейки о коронавирусе в реестр запрещенной информации
Провинция Идлиб в Сирии
Готовившие химатаку в Идлибе террористы допустили утечку
Флаги ЕС
Парламент Болгарии не поддержал отмену антироссийских санкций ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
01:34Сандерс выпустил ролик с комплиментами Обамы в свой адрес
01:28В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом
Лента новостейМолния