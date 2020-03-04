Эксперт оценил первые итоги "супервторника" в США

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Предварительные результаты праймериз Предварительные результаты праймериз Демократической партии в США говорят о том, что соперничество между бывшим вице-президентом США Джо Байденом и сенатором Берни Сандерсом будет острым, и Сандерса в этой гонке будет сложно остановить, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.

На праймериз во вторник распределялись 1357 делегатов на партийный съезд. Это примерно треть от 3979 избираемых делегатов съезда. Для выдвижения в президенты необходим 1991 голос. Всего во вторник голосовало 14 штатов, американцы за рубежом и жители Американского Самоа в Тихом океане.

"Окончательный подсчет голосов не закончен. Главный приз - это Калифорния и Техас. В Калифорнии - более 400 делегатов, а в Техасе - более 200. Вместе два этих штата дают 600 голосов, а это почти половина от всех 14 штатов", - пояснил эксперт. Он напомнил, что Байдену предсказывали победу в южных небольших штатах, и действительно так и получилось.

"Южные штаты с большим количеством чернокожего населения поддержали Байдена. Для внутренней конкуренции это плюс - для того, чтобы номинации добиться", - отметил Рогулев, добавив, при этом, что в дальнейшем победа в южных штатах не имеет большого значения, так как они в итоге будут за республиканцами.

По предварительным данным, Байден выиграл в не менее чем в восьми штатах - Техасе, Виргинии, Северной Каролине, Теннесси, Алабаме, Миннесоте, Массачусетс, Арканзасе и Оклахоме, в то время как Сандерс - четырех (Калифорния, Вермонт, Колорадо и Юта). "Это говорит о том, что соперничество между Байденом и Сандерсом будет очень острое. Демократическая партия всячески стремится к тому, чтобы, в том числе и закулисным образом, повлиять на других кандидатов, которые как раз перед праймериз в этих 14 штатах отказались, причем официально, поддержали Байдена", - заявил политолог.

"Окончательно вывод делать непросто, но выборы показывают, что Берни Сандерса остановить будет довольно сложно тоже", - заключил аналитик.