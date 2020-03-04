CNPC не будет отправлять сотрудников за границу из-за коронавируса

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Китайская нефтяная компания China National Petroleum Corporation (CNPC) сообщила, что зарубежные проекты компании работают в штатном режиме, но отправка на них новых сотрудников приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщила компания.
"Отправка экспатриатов для выполнения зарубежных проектов на данный момент приостановлена, чтобы предотвратить возможное распространение эпидемии среди принимающих стран", - говорится в релизе CNPC.
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Компания также сообщила, что все сегменты её иностранного бизнеса приняли надлежащие меры профилактики и борьбы с эпидемией.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. Число зараженных в стране превысило 80 тысяч человек, скончались 2 946. Случаи заражения за пределами Китая зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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