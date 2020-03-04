CNPC не будет отправлять сотрудников за границу из-за коронавируса

"Отправка экспатриатов для выполнения зарубежных проектов на данный момент приостановлена, чтобы предотвратить возможное распространение эпидемии среди принимающих стран", - говорится в релизе CNPC.

Компания также сообщила, что все сегменты её иностранного бизнеса приняли надлежащие меры профилактики и борьбы с эпидемией.