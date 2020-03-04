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Путин встретится с главами фракций Госдумы пятого марта
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РИА Новости

Путин встретится с главами фракций Госдумы пятого марта

15:13 04.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с главами фракций Государственной думы 5 марта в преддверии рассмотрения во втором чтении законопроекта по внесению поправок в Конституцию, сообщает пресс-служба Кремля.
"Пятого марта президент России Путин встретится с руководителями фракций Государственной думы Федерального Собрания РФ в преддверии рассмотрения во втором чтении законопроекта по внесению поправок в Конституцию России", - говорится в сообщении.
Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
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3 марта, 13:35
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РоссияКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинПолитика
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