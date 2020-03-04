В Белоруссии рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Состояние всех шести инфицированных новым типом коронавируса в Белоруссии удовлетворительное, заболевание у них протекает практически бессимптомно, сообщила в среду замминистра здравоохранения - главный санитарный врач республики Наталья Жукова.
Ранее в среду пресс-служба Минздрава сообщила, что шесть случаев заболевания новым типом коронавируса лабораторно подтверждено в Белоруссии, в том числе четыре – в Минске, еще два – в Витебской области. Первый случай заболевания COVID-19 в Белоруссии был зарегистрирован на прошлой неделе у иранца, который учится в одном из минских вузов.
2 марта, 16:06Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
"В Республике Беларусь сегодня подтверждено лабораторно шесть случаев коронавирусной инфекции. Все заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии. Практически бессимптомное течение заболевания", - рассказала Жукова журналистам.
При этом замглавы ведомства отметила, что система здравоохранения страны при получении информации о ситуации в мире "предприняла ряд мер, направленных на раннее выявление всех тех, кто может являться носителем либо находиться в состоянии предзаболевания". По словам Жуковой, это необходимо для того, чтобы "как можно раньше локализовать и не допустить распространение инфекции" на территории республики.
1 марта, 08:00Чума XXI века: что если мы не умрем
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели.
Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса