В Темрюке хозяин мойки пойдет под суд за загрязнение опасными отходами

КРАСНОДАР, 4 мар - РИА Новости. Хозяин мойки большегрузов из Темрюкского района, загрязнивший химвеществами 5,7 гектара почв и сливавший опасные отходы в лиман, предстанет перед судом, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
В конце 2018 года в соцсетях появилось видео с заболоченным полем и маслянистыми лужами, а также жалобами жителей находящегося рядом поселка Прогресс на нечистоты, разливающиеся вокруг автомойки для большегрузов и цистерн. В ролике отмечалось, что грязная жидкость стекает в Кизилташский лиман и растекается по поверхности земли. При этом в сообщении говорилось, что недалеко от этого места располагаются виноградники, а жители шутят, что химический состав почв влияет на вкус местного вина.
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Местные власти вскоре сообщили, что хозяин автомойки был оштрафован, и ему предъявили иск о признании его деятельности незаконной и о запрете эксплуатации автомойки. Вскоре мойку закрыли. СУСК по Краснодарскому краю сообщило, что по факту загрязнения земельного участка опасными химическими веществами по материалам природоохранной прокуратуры было возбуждено уголовное дело. В среду следственное ведомство объявило о завершении расследования.
"В Темрюке перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в загрязнении земельного участка нефтепродуктами", - говорится в сообщении.
"Мужчина в нарушение норм действующего законодательства организовал слив этих отходов на поверхность почвы в водоохранной зоне лимана Цокур... В результате противоправных действий обвиняемого произошло загрязнение химическими веществами (нефтепродуктами) почвы на земельных участках площадью более 57 тысяч квадратных метров. Размер причиненного ущерба составил более 89 миллионов рублей", - отмечается в релизе.
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