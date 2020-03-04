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2020-03-04T15:12+0300
https://ria.ru/20200304/1568148612.html
В Темрюке хозяин мойки пойдет под суд за загрязнение опасными отходами
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РИА Новости

В Темрюке хозяин мойки пойдет под суд за загрязнение опасными отходами

15:12 04.03.2020
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 4 мар - РИА Новости. Хозяин мойки большегрузов из Темрюкского района, загрязнивший химвеществами 5,7 гектара почв и сливавший опасные отходы в лиман, предстанет перед судом, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
В конце 2018 года в соцсетях появилось видео с заболоченным полем и маслянистыми лужами, а также жалобами жителей находящегося рядом поселка Прогресс на нечистоты, разливающиеся вокруг автомойки для большегрузов и цистерн. В ролике отмечалось, что грязная жидкость стекает в Кизилташский лиман и растекается по поверхности земли. При этом в сообщении говорилось, что недалеко от этого места располагаются виноградники, а жители шутят, что химический состав почв влияет на вкус местного вина.
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Местные власти вскоре сообщили, что хозяин автомойки был оштрафован, и ему предъявили иск о признании его деятельности незаконной и о запрете эксплуатации автомойки. Вскоре мойку закрыли. СУСК по Краснодарскому краю сообщило, что по факту загрязнения земельного участка опасными химическими веществами по материалам природоохранной прокуратуры было возбуждено уголовное дело. В среду следственное ведомство объявило о завершении расследования.
Темрюке перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в загрязнении земельного участка нефтепродуктами", - говорится в сообщении.
"Мужчина в нарушение норм действующего законодательства организовал слив этих отходов на поверхность почвы в водоохранной зоне лимана Цокур... В результате противоправных действий обвиняемого произошло загрязнение химическими веществами (нефтепродуктами) почвы на земельных участках площадью более 57 тысяч квадратных метров. Размер причиненного ущерба составил более 89 миллионов рублей", - отмечается в релизе.
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ТемрюкПроисшествия
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