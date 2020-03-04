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СМИ: автобус из САР не пустили в Ливан из-за подозрения на коронавирус
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РИА Новости

СМИ: автобус из САР не пустили в Ливан из-за подозрения на коронавирус

15:10 04.03.2020
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© Фото : SANAМашина скорой помощи в Сирии
Машина скорой помощи в Сирии
© Фото : SANA
Машина скорой помощи в Сирии. Архивное фото
КАИР, 4 мар - РИА Новости. Ливанские пограничники не впустили в страну сирийский автобус из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, однако тесты женщины и других пассажиров оказались отрицательными, сообщает сирийская газета al-Watan.
По данным газеты, в понедельник ливанские власти не пустили в страну сирийский автобус с 30 пассажирами на КПП "эль-Каа" на северо-востоке Ливана.
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"У вызвавшей подозрение женщины было обычное воспаление, из-за которого у нее повысилась температура", - сообщил газете источник в минздраве Сирии.
По его словам, проведенный в лаборатории анализ дал негативный результат. Остальных пассажиров также проверили медики, признаков коронавируса не выявлено.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаСирияЛиванВ мире
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