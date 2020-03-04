СМИ: автобус из САР не пустили в Ливан из-за подозрения на коронавирус

По данным газеты, в понедельник ливанские власти не пустили в страну сирийский автобус с 30 пассажирами на КПП "эль-Каа" на северо-востоке Ливана.

"У вызвавшей подозрение женщины было обычное воспаление, из-за которого у нее повысилась температура", - сообщил газете источник в минздраве Сирии.