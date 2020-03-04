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Эксперт назвал возможную причину снижения ставки ФРС США
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РИА Новости

Эксперт назвал возможную причину снижения ставки ФРС США

15:09 04.03.2020 (обновлено: 15:10 04.03.2020)
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© AP Photo / Carolyn KasterГерб Федеральной резервной системы США
Герб Федеральной резервной системы США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Герб Федеральной резервной системы США. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Снижение базовой ставки ФРС свидетельствует о том, что США предвидят серьезный экономический ущерб от последствий вспышки коронавируса, считает руководитель научного направления Института США и Канады, член-корреспондент РАН Виктор Супян.
ФРС в среду неожиданно понизила учётную ставку до 1-1,25% с прежних 1,5-1,75%. Регулятор пояснил, что соответствующее решение было принято как ответ на риски, связанные с коронавирусом. Распространение этого вируса по планете уже вызвало обвал рынков в конце февраля и чревато новыми экономическими проблемами.
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"Они боятся коронавируса. Сильное снижение говорит о том, что есть опасения, потому что в последнее время они повышали ставку", - сказал Супян РИА Новости. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп всегда выступал за снижение ставки в целях поддержания экономики, тогда как председатель ФРС Джером Пауэлл действовал самостоятельно и не шел на поводу у Трампа.
"По-видимому, есть опасения, что удар по экономике может быть достаточно серьезным. В Америке пока нет таких масштабов (распространения коронавируса – прим. ред.), как в Китае или в Италии, тем не менее. Они, вероятно, предвидят, что могут быть серьезные последствия", - отметил эксперт.
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Супян пояснил, что снижая ставку, ФРС удешевляет стоимость кредитов. "То есть это надежда на то, что более дешевый кредит позволит брать больше денег коммерческим банкам и вкладывать в экономику, то есть больше инвестировать". По его мнению, в значительной степени это решение может быть связано с зависимостью США от китайских товаров. "Эти 80% потребительской продукции из Китая, которую покупают в Америке, что с ней будет? Надо как-то разворачивать собственное производство, переориентироваться на другие рынки", - сказал он.
Китайский коронавирус COVID-2019 представляет риски для ряда сфер экономики, заболевание и связанные с ним карантинные меры уже оказали негативное воздействие на цепь поставок комплектующих и производство товаров в мире. Рынки опасаются, что ситуация может негативно сказаться на росте мировой экономики. В Китае число заболевших превышает 80,1 тысячи человек, другие крупные вспышки коронавируса зафиксированы в Южной Корее, Японии, Италии и Иране.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыДональд ТрампФедеральная резервная система СШАСШАЭкономика
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