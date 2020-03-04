Эксперт назвал возможную причину снижения ставки ФРС США

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Снижение базовой ставки Снижение базовой ставки ФРС свидетельствует о том, что США предвидят серьезный экономический ущерб от последствий вспышки коронавируса , считает руководитель научного направления Института США и Канады, член-корреспондент РАН Виктор Супян.

ФРС в среду неожиданно понизила учётную ставку до 1-1,25% с прежних 1,5-1,75%. Регулятор пояснил, что соответствующее решение было принято как ответ на риски, связанные с коронавирусом. Распространение этого вируса по планете уже вызвало обвал рынков в конце февраля и чревато новыми экономическими проблемами.

"Они боятся коронавируса. Сильное снижение говорит о том, что есть опасения, потому что в последнее время они повышали ставку", - сказал Супян РИА Новости. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп всегда выступал за снижение ставки в целях поддержания экономики, тогда как председатель ФРС Джером Пауэлл действовал самостоятельно и не шел на поводу у Трампа.

"По-видимому, есть опасения, что удар по экономике может быть достаточно серьезным. В Америке пока нет таких масштабов (распространения коронавируса – прим. ред.), как в Китае или в Италии, тем не менее. Они, вероятно, предвидят, что могут быть серьезные последствия", - отметил эксперт.

Супян пояснил, что снижая ставку, ФРС удешевляет стоимость кредитов. "То есть это надежда на то, что более дешевый кредит позволит брать больше денег коммерческим банкам и вкладывать в экономику, то есть больше инвестировать". По его мнению, в значительной степени это решение может быть связано с зависимостью США от китайских товаров. "Эти 80% потребительской продукции из Китая, которую покупают в Америке, что с ней будет? Надо как-то разворачивать собственное производство, переориентироваться на другие рынки", - сказал он.