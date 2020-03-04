В Афганистане военные уничтожили 17 талибов

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Афганские военные за сутки уничтожили по меньшей мере 17 боевиков радикального движения Афганские военные за сутки уничтожили по меньшей мере 17 боевиков радикального движения "Талибан" , 11 были ранены, сообщил представитель МВД страны Насрат Рахими.

"Силы безопасности и обороны страны в целях защиты себя и народа атаковали "Талибан", в результате чего 17 врагов были убиты, 11 других были ранены", - написал в своем Twitter Рахими, добавив, что талибы должны прекратить атаки на мирных жителей и террористические акты.

В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

Однако ранее сообщалось, что боевики движения "Талибан" провели атаки на севере страны, в результате которых погибли более 20 силовиков. Затем ВС США сообщили о нанесении первого за 11 дней авиаудара по боевикам радикального движения "Талибан" в Афганистане.