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2020-03-04T15:08+0300
https://ria.ru/20200304/1568148236.html
В Афганистане военные уничтожили 17 талибов
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РИА Новости

В Афганистане военные уничтожили 17 талибов

15:08 04.03.2020
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© AP Photo / Rahmat GulАфганистан
Афганистан
© AP Photo / Rahmat Gul
Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Афганские военные за сутки уничтожили по меньшей мере 17 боевиков радикального движения "Талибан", 11 были ранены, сообщил представитель МВД страны Насрат Рахими.

"Силы безопасности и обороны страны в целях защиты себя и народа атаковали "Талибан", в результате чего 17 врагов были убиты, 11 других были ранены", - написал в своем Twitter Рахими, добавив, что талибы должны прекратить атаки на мирных жителей и террористические акты.

Американские военные на юго-востоке Афганистана
Вчера, 11:59
США нанесли авиаудар по талибам в Афганистане
В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Однако ранее сообщалось, что боевики движения "Талибан" провели атаки на севере страны, в результате которых погибли более 20 силовиков. Затем ВС США сообщили о нанесении первого за 11 дней авиаудара по боевикам радикального движения "Талибан" в Афганистане.
Ранее США и талибы договорились о сокращении насилия в Афганистане на семь дней. В это время радикальное движение "Талибан" обещало не устраивать взрывы и ракетные атаки.
Военнослужащие афганской армии во время столкновения с талибами в городе Кундуз
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Источник: в Афганистане более 20 силовиков погибли при атаке талибов
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Вооруженные силы СШААфганистанТалибанСШАВ мире
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